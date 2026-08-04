Открыт обновленный пункт пропуска Нижний Зарамаг

В автомобильном пункте пропуска Нижний Зарамаг – единственного на границе с Южной Осетией – завершена модернизация инфраструктуры, сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ в своем макс-канале.

Запущены три дополнительные полосы движения, установлены шлагбаумы и кабины паспортного контроля, отремонтировано дорожное покрытие, расширены полосы для негабаритного транспорта и легковое направление в сторону въезда в РФ.

Также полностью переустроен пассажирский терминал, установлены ограждения, системы радиационного контроля, дополнительные навесы, благоустроена территория.

Отдельное внимание в рамках модернизации уделили навигации и разметке: в пункте пропуска применены современные решения в виде светящихся дорожных знаков, маячков направления движения, проекций разметки. Установлена система «Время в пути», информирующая водителей легковых автомобилей о времени пересечения пункта пропуска

Также пункт пропуска оснастили портальным инспекционно-досмотровым комплексом для легковых автомобилей, который позволяет непрерывно сканировать проезжающие машины и выявлять запрещенные к провозу предметы и вещества.

По информации ФТС, с 3 августа в пункте пропуска введена новая – осевая – схема движения. Если ранее транспортные потоки разделялись по категориям транспортных средств. то теперь движение организовано по двум направлениям – на въезд и на выезд.

Благодаря введению трех дополнительных полос их общее количество увеличилось с 8 до 11.

Ожидается, что внедрение осевой схемы позволит оптимизировать распределение транспортных потоков и значительно сократить время ожидания при пересечении границы.

Фото: ФТС