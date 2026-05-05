В Забайкальске открыли движение по обновленному приемоотправочному парку
05.05.2026

    На приграничной станции Забайкальск открыли движение по обновлённому приёмоотправочному парку с шириной колеи 1435 мм, сообщили «Российские железные дороги» в своем макс-канале.

    Пути парка предназначены для приёма грузовых поездов, поступающих через границу из Китая. Удлинение путей позволит принимать составы из КНР длиной от 71 до 85 условных вагонов.

    В ходе работ на 4 путях парка было уложено свыше 1,8 км рельсошпальной решётки, смонтировано 8 стрелочных переводов, проложено 22 км кабелей сигнализации и автоблокировки, установлено 14 новых светофоров

    Фото: РЖД


