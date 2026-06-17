Электрические тягачи на ПКТ

О пополнении парка «зелёной» техники сообщила в своем макс-канале Группа «Дело» — на «Первом контейнерном терминале» в Большом порту Санкт-Петербург появилось два электрических тягача Shacman.

Экологичные и тихие машины оснащены системами автоматического пожаротушения, мониторинга состояния водителя и видеоаналитики. Отсутствие выхлопных газов позволяет использовать их даже в закрытых помещениях — например, завозить контейнеры в крытый склад на растарку или затарку.

Среди других преимуществ – мощный аккумулятор мощностью 250 кВт (примерно 340 л.с.), который при пиковых нагрузках может временно выдать 380 кВт (примерно 517 л.с.)

Электрической батареи тягача хватает на 6-8 часов интенсивной работы, а полная зарядка возможна за час.

Фото: ГК «Дело»