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Электрические тягачи на ПКТ
17.06.2026

Электрические тягачи на ПКТ

    • О пополнении парка «зелёной» техники сообщила в своем макс-канале Группа «Дело» — на «Первом контейнерном терминале» в Большом порту Санкт-Петербург появилось два электрических тягача Shacman.

    Экологичные и тихие машины оснащены системами автоматического пожаротушения, мониторинга состояния водителя и видеоаналитики. Отсутствие выхлопных газов позволяет использовать их даже в закрытых помещениях — например, завозить контейнеры в крытый склад на растарку или затарку.

    Среди других преимуществ – мощный аккумулятор мощностью 250 кВт (примерно 340 л.с.), который при пиковых нагрузках может временно выдать 380 кВт (примерно 517 л.с.)

    Электрической батареи тягача хватает на 6-8 часов интенсивной работы, а полная зарядка возможна за час.

    Фото: ГК «Дело»


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