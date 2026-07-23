Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2022 года в деталях
23.07.2026

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июне 2026 в деталях

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    19.01.2026
    Контейнерооборот российских портов в декабре 2025 в деталях
    Контейнерооборот всех морских портов России снизился на 7%.
    Только для подписчиков
    2025КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    12.03.2026
    Фрахтовый рынок Черного моря, 11 неделя, 2026
    Ставки увеличились.
    Только для подписчиков
    2026зерновыеФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    03.04.2026
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 14, 2026
    Ставки не изменились.
    Только для подписчиков
    2026Дальний ВостокЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    20.02.2026
    Обзор мирового рынка бункеровки. 8 неделя 2026
    Цена на MGO почти во всех исследуемых портах снизилась.
    Только для подписчиков
    2026Бункерное топливомировой рынокОбзор
    0
    26.05.2026
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2026 вырос на 1,9%
    Каботаж увеличился на 54,3%.
    2026Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    28.04.2026
    Грузооборот Арктического бассейна в марте 2026 увеличился на 7,8%
    Экспорт увеличился на 0,8%, каботаж – на 21,4%.
    2026Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    23.07.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июне 2026 в деталях
    23.07.2026 ГОСТы для цифровой трансформации контейнерных перевозок
    22.07.2026 FESCO запустила услугу по маркировке импортных товаров
    22.07.2026 Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, H1 2026
    21.07.2026 FESCO установила рекорд по импортным контейнерным перевозкам
    21.07.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июне 2026 уменьшился на 6,9%
    Госрегулирование Показать всё
    20.07.2026 Изменения в правила заключения трудовых договоров на морских судах
    20.07.2026 Ограничения для эстонских перевозчиков
    17.07.2026 Задержания в Центральной акцизной таможне
    16.07.2026 Россия и Индия подпишут меморандум по грузовым перевозкам по Севморпути
    15.07.2026 Росморречфлот запускает цифровой аудит дноуглубительных работ
    13.07.2026 Третья встреча министров транспорта стран БРИКС
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •