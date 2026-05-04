Грузы РЖД, 4 месяца 2026: минус 1,9%

По итогам первых 4 месяцев 2026 года погрузка на сети РЖД снизилась на 1,9% по сравнению с аналогичным показателем 2025 года и составила 363,7 млн тонн.

По большинству номенклатурных позиций сохраняется отрицательная динамика.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка каменного угля составила 110,4 млн тонн – на 1% меньше, чем за январь-апрель 2025 года.

Объем погрузки нефти и нефтепродуктов сократился на 1,4% до 65,4 млн тонн.

Погрузка строительных грузов сократилась на 3,7% до 27,5 млн тонн, черных металлов – на 16,6% до 15,3 млн тонн, лома черных металлов – на 24,3% до 1,8 млн тонн, цемента – на 17,3% до 4,8 млн тонн, лесных грузов – на 9,7% до 8,4 млн тонн.

Объем химикатов и соды снизился на 4,9% до 6,6 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 10,2% до 7,6 млн тонн, железной и марганцевой руды – на 1,8% до 34,8 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 2,3% до 23,5 млн тонн.

Существенно выросли отправки по железной дороге зерна – на 56,3% до 11,6 млн тонн. Также увеличилась погрузка цветной руды и серного сырья – на 2% до 5,6 млн тонн, а также прочих грузов, в том числе грузов в контейнерах – на 0,6% до 37,4 млн тонн.

Погрузка на сети РЖД в апреле 2026 года составила 94,7 млн тонн, на 1,9% больше, чем в апреле прошлого года, и на 0,9% меньше, чем в марте этого года.

Грузооборот в январе-апреле 2026 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1% и составил 813,3 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 3,4% и составил 1 трлн 5,1 млрд т/км.

Грузооборот за апрель 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1% и составил 212,9 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 3,1% и составил 261,8 млрд т/км.

Как поясняют в РЖД, снижение погрузки по итогам 4 месяцев во многом обусловлено сокращением предъявления массовых грузов на фоне спада активности в металлургии, строительном секторе и смежных отраслях.

В апреле удалось заметно сократить отставание как по погрузке, так и по грузообороту, который по итогам месяца вырос на 4,1%. «Опережающий рост грузооборота указывает на продолжающуюся перестройку логистических схем: грузоотправители в ряде случаев увеличивают плечо доставки, адаптируясь к меняющейся ситуации на рынках сбыта продукции», – отмечают в РЖД.

Ключевыми драйверами роста погрузки в апреле стали каменный уголь (+9,4% к апрелю 2025 года), зерно (рост в 1,8 раза) и цветная руда (+10%).

Экспортные перевозки грузов в восточном направлении в апреле выросли на 9,1%, до 14,5 млн тонн, в том числе удобрений – на 51,4%, нефтеналивных грузов – на 46,9%, зерна – в 3,5 раза, угля – на 9,5% и цветной руды – на 53,7%.

Среди железных дорог рост погрузки в апреле произошел на Приволжской (+13,7%), Дальневосточной (+10,6%), Красноярской (+8,4%), Западно-Сибирской (+7,2%), Юго-Восточной (+4,4%), Куйбышевской (+4,2%), Московской (+3,2%) и Восточно-Сибирской (+0,6%) железных дорогах.

