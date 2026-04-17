Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 16, 2026
17.04.2026

    • На 16 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами почти из всех исследуемых балтийских относительно прошлой недели продолжили снижаться.

    Так, по данным брокерской компании Nitro Shipping, на 16 неделе 2026 года относительно прошлой фрахтовая ставка на перевозку из портов Лиепая и Рига в адрес Дании партии шрота в гранулах объемом 5 тыс. тонн судами дедвейтом 5 тыс. тонн составляет $24 за тонну, на уровне прошлой недели.

    Ставка на перевозку семян льна партиями по 1,5 тыс. тонн судами дедвейтом 3 тыс. тонн из Лиепаи / Риги в порт Гент (Бельгия) не изменилась и находится на уровне $34 за тонну.

    На направлении Лиепая / Рига – ARAG ставка на перевозку 1,5 тыс. тонн семян льна судами дедвейтом 5 тыс. тонн прежняя — $31.

    В адрес марокканского Агадира ставка из Лиепаи / Риги на перевозку сахарной свеклы в гранулах судами дедвейтом 4 тыс. тонн при объеме партии 1,5 тыс. тонн ставки не изменилась и находится на уровне $40.

    На направлении Лиепая / Рига – Мраморное море ставка на перевозку пшеничных отрубей судами дедвейтом 5 тыс. тонн при объеме партии 1,5 тыс. тонн составляет $85 за тонну, ниже, чем неделей ранее.

    Напоминаем, что приводимые ставки являются среднерыночными. Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

    Фото: Лиепайская СЭЗ


    Новости по теме
    16.03.2026
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2026
    Ставки на порты Персидского залива подскочили почти на треть.
    Только для подписчиков
    2026Контейнерные перевозкиконтейнерные фрахтовые индексыФрахтовые ставки
    0
    26.02.2026
    Грузооборот Балтийского бассейна в январе 2026: выросла перевалка руды
    Экспорт уменьшился на 3,2%.
    2026Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    25.02.2026
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2026 сократился на 15,4%
    Экспорт снизился на 19,1%, импорт – на 11,3%
    2026Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    13.04.2026
    Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
    Обновлены данные по контейнерообороту российских портов за март 2026 года.
    2026КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    12.02.2026
    Фрахтовый рынок Черного моря, 7 неделя, 2026
    Ставки стоят на месте.
    Только для подписчиков
    2026Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    23.03.2026
    Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности конец марта 2026 года.
    2026FREIGHTMarketКонтейнерные перевозкиФрахтовые ставки
    0


