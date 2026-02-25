Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2026 сократился на 15,4%

В январе 2026 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна уменьшился на 15,4% относительно показателя января 2025 года.

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт снизился на 19,1%, импорт – на 11,3%.

Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в январе 2026 года соответствовала 20,6%.

Груженых контейнеров было обработано на 14% меньше, чем в январе 2025 года. Из общего объема груженых 24,4% приходилось на рефконтейнеры, 75,6% – на сухие.

61,9% груженых контейнеров прошло в импорте, 38,1% – в экспорте, 0,003% – в каботаже.

Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 18,6%.

В январе 2026 года почти все контейнеры прошли через Новороссийск, на Порт Кавказ приходилось 0,002%.

