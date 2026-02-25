Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре 2025 в деталях
25.02.2026

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2026 сократился на 15,4%

    • В январе 2026 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна уменьшился на 15,4% относительно показателя января 2025 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2026 сократился на 15,4%

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт снизился на 19,1%, импорт – на 11,3%.

    Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в январе 2026 года соответствовала 20,6%.

    Груженых контейнеров было обработано на 14% меньше, чем в январе 2025 года. Из общего объема груженых 24,4% приходилось на рефконтейнеры, 75,6% – на сухие.

    61,9% груженых контейнеров прошло в импорте, 38,1% – в экспорте, 0,003% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 18,6%.

    В январе 2026 года почти все контейнеры прошли через Новороссийск, на Порт Кавказ приходилось 0,002%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.01.2026
    Контейнерные порты Турции, 11 месяцев 2025
    Транзитный поток немного снизился.
    Только для подписчиков
    2025КонтейнерооборотПортыТурция
    0
    02.02.2026
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 5, 2026
    Ставки снизились.
    Только для подписчиков
    2026контейнерные фрахтовые индексыФрахтовые ставки
    0
    16.02.2026
    Грузооборот морских портов Китая в 2025 году
    Вырос на 3,7%
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотКитайПорты
    0
    19.01.2026
    Контейнерооборот российских портов в декабре 2025 в деталях
    Контейнерооборот всех морских портов России снизился на 7%.
    Только для подписчиков
    2025КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    13.02.2026
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 7, 2026
    Повышение ставок.
    Только для подписчиков
    2026Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    20.01.2026
    Грузооборот российских портов в декабре 2025 в деталях
    Грузооборот морских портов России вырос на 5,1%.
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.02.2026 Контейнерные порты Турции, январь 2026
    25.02.2026 Оборудование для завода по производству снеков
    25.02.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2026 сократился на 15,4%
    24.02.2026 «Модуль» будет развивать сухой порт в Архангельске
    24.02.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2026 в деталях
    24.02.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 8, 202
    Госрегулирование Показать всё
    24.02.2026 С 1 марта 2026 года на базе «ГосЛога» начнет работу Реестр экспедиторов
    24.02.2026 ФТС России и Таможенная администрация Ирана договорились о упрощении таможенных процедур
    20.02.2026 Утверждено положение о национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог»
    18.02.2026 Субсидии на скоростные пассажирские перевозки
    11.02.2026 Обязательные навигационные пломбы в действии
    10.02.2026 10 уголовных дел по факту контрабанды леса
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •