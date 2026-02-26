Грузооборот Балтийского бассейна в январе 2026: выросла перевалка руды

В январе 2026 года грузооборот портов Балтийского бассейна сократился на 1,7% относительно показателя 2025 года.

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 89,6% всех грузов, уменьшился на 3,2%. В каботаже было перевалено на 42,4% больше, чем годом ранее. Транзит вырос на 44,2%. Импорт, напротив, снизился на 15,5%.

В январе 2026 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 34,8%.

В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 28,2%, нефтепродуктов – 27,2% от общего объема перевалки. На химические и минеральные удобрения в январе 2026 года приходилось 14%, на уголь и кокс – 13,4%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте прочих насыпных грузов, оборот которых вырос более чем в 2 раза. Грузов на паромах было обработано на 57,2% больше, чем в январе 2025 года. Перевалка руды выросла на 20%.

Наиболее значительно, на 75% снизился оборот цветных металлов. Металлолома было обработано на 70,4% меньше, лесных грузов – на 51,5%.

В январе 2026 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 47,4%, Приморск обработал 27,1%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось 18,3%.

