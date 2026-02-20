Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Обзор мирового рынка бункеровки. 8 неделя 2026
20.02.2026

Обзор мирового рынка бункеровки. 8 неделя 2026

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.02.2026
    Контейнерооборот Арктического бассейна в декабре 2025 уменьшился на 7,2%
    96,4% контейнеров прошли в каботаже.
    2025Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    23.01.2026
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре 2025 в деталях
    Снизился на 0,3%
    Только для подписчиков
    2025Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    03.02.2026
    Грузооборот Арктического бассейна в декабре 2025: снизилась перевалка угля и кокса
    Экспорт снизился на 22,2%.
    2025Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    13.01.2026
    Грузооборот Каспийского бассейна в ноябре 2025 в деталях
    Грузооборот портов вырос на 37,3%.
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    16.02.2026
    Грузооборот морских портов Китая в 2025 году
    Вырос на 3,7%
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотКитайПорты
    0
    19.02.2026
    Грузооборот российских портов в январе 2026 в деталях
    Грузооборот морских портов России снизился на 7%.
    Только для подписчиков
    2026ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.02.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в январе 2026 в деталях
    19.02.2026 Гамбург вырос на контейнерах: итоги 2025
    19.02.2026 FESCO запустила сервис между Камбоджей и Россией
    19.02.2026 CMA CGM заказывает суда в Индии
    19.02.2026 Контейнерооборот российских портов в январе 2026 снизился на 13,6%
    18.02.2026 Персонал ZIM вышел на забастовку
    Госрегулирование Показать всё
    20.02.2026 Утверждено положение о национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог»
    18.02.2026 Субсидии на скоростные пассажирские перевозки
    11.02.2026 Обязательные навигационные пломбы в действии
    10.02.2026 10 уголовных дел по факту контрабанды леса
    03.02.2026 Определены получатели субсидий на морские перевозки в Калининград
    02.02.2026 Новый временный запрет на экспорт бензина
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •