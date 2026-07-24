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Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2025 в деталях
24.07.2026

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июне 2026 увеличился на 28,3%

    • В июне 2026 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна повысился на 28,3% относительно показателя июня прошлого года.

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    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июне 2026 увеличился на 28,3%

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    Согласно имеющимся официальным данным, импорт увеличился на 63,5%. Экспорт повысился на 3,9%, каботаж сократился незначительно (менее чем на 0,1%). В транзите было перевалено на 26,7% больше, чем годом ранее.

    Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июне 2026 года соответствовала 48,5%.

    Груженых контейнеров было обработано на 35,8% больше, чем в июне 2025 года. Из общего объема груженых 5,7% приходилось на рефконтейнеры, 94,3% – на сухие.

    66,5% груженых контейнеров прошло в импорте, 14,3% – в экспорте, 16,5% – в каботаже и 2,7% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров выросла на 4,7%.

    В июне 2026 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 66%, Восточный обработал 19,2%, на Петропавловск-Камчатский приходилось 4,1%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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