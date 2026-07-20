Изменения в правила заключения трудовых договоров на морских судах

На общественное обсуждение вынесен проект изменений в Кодекс торгового мореплавания, направленный на совершенствование правового регулирования трудовых отношений на морских судах.

Как сообщается на сайте Министерства транспорта РФ, новые правила предусматривают возможность передачи судовладельцем техническому управляющему права от своего имени заключать трудовые договоры с членами судового экипажа. Это означает, что работодателем для членов экипажа может выступать лицо, которое приняло на себя ответственность за безопасную техническую эксплуатацию судна.

Такой подход. отмечают в Минтрансе, соответствует международной практике, где судовладелец – это не только собственник судна, но и любое лицо, которое приняло на себя ответственность за эксплуатацию судна.

Также предлагается установить разграничение понятий «моряк» и «член экипажа судна». Моряком признается лицо, отвечающее установленным требованиям для замещения должности в экипаже, а членом экипажа – специалист, фактически исполняющий трудовые обязанности на судне.

Такое разделение, считают в министерстве, позволит четко определять круг лиц, на которых распространяются специальные трудовые гарантии и обязательства работодателя, в том числе право на репатриацию и иные предусмотренные для моряков льготы.

Нововведения направленны на оптимизацию управленческих процессов и повышение привлекательности использования договоров технического управления судном.

Проект Федерального закона О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект ФЗ О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания

Фото: Минтранс России