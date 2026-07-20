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Товарооборот через российско-азербайджанскую границу
20.07.2026

Ограничения для эстонских перевозчиков

    • В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 июля 2026 года №896 с 00:00 мск 19 июля вступили в силу изменения в постановление Правительства РФ №1728.

    Как сообщили SeaNews в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, в редакции, вступающей в силу, Эстонская Республика включена в пункт 4 условий осуществления международных автомобильных перевозок грузов.

    Запрет на автомобильные грузоперевозки по территории России транспортными средствами, зарегистрированными в странах Европейского Союза, Королевстве Норвегия, Великобритании и Украине был введен с 10 октября 2022 года. Затем к таким государствам добавились Польше и Молдавия.

    При этом на определенные категории товаров, в частности, на мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, мед, продукцию мукомольной промышленности, кондитерские изделия без содержания какао, овощи и некоторые корнеплоды, орехи и фрукты, а также стекло, керамику, часы, музыкальные инструменты и некоторые другие товары, ограничения не распространялись.

    Теперь эстонские тракеры возить такие товары не смогут.

    Кроме того, откорректирован сам перечень исключений – из него исключены товары 08 и 07 групп ТН ВЭД ЕАЭС (овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды и съедобные фрукты и орехи, кожура цитрусовых плодов или корки дынь).

    Фото: ФТС


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