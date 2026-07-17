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Первый контейнеровоз на шасси КАМАЗ-65658
17.07.2026

Первый контейнеровоз на шасси КАМАЗ-65658

    • «КАМАЗ» совместно с нижегородским заводом по изготовлению спецтехники ООО «Рустрак» вывели на рынок первый в России контейнеровоз на шасси КАМАЗ-65658, сообщили SeaNews в пресс-службе «КАМАЗа». 

    Новый спецавтомобиль на базе шасси поколения К5 предназначен для перевозки контейнеров с опасными грузами и полностью соответствует требованиям ДОПОГ (категории транспортных средств FL и АТ).

    Шасси укорочено для оптимального сопряжения согласно стандартам морских контейнеров. Усиленный надрамник изготовлен из швеллеров и гнутых профилей из сталей марок, применяемых в автомобилестроении, а сама платформа оснащена сертифицированными фитинговыми замками TLT-10 для надёжной фиксации груза. Контейнеровоз «Рустрак» на шасси КАМАЗ-65658 рассчитан на перевозку контейнеров типов 1CX, 1C и 1CC.

    Особое внимание разработчики уделили долговечности конструкции в условиях интенсивной эксплуатации, подчеркнули в компании. Весь металл проходит трёхэтапную обработку, включающую дробеструйную очистку, эпоксидное грунтование с цинкфосфатными соединениями и финишную многослойную окраску. Такая технология обеспечивает высокую адгезию покрытия, надёжную антикоррозионную защиту и продлевает срок службы конструкции.

    Высокую производительность нового контейнеровоза обеспечивают сбалансированные технические параметры базового шасси КАМАЗ-65658. При габаритных размерах 9040×2550×3480 мм автомобиль обладает грузоподъёмностью 20 тонн, а его полная масса составляет 29,5 тонн. Машина оснащена двигателем КАМАЗ мощностью 390 л.с., работающим в паре с 12-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

    Благодаря сочетанию компактности, манёвренности и высокой грузоподъёмности, новый спецавтомобиль на базе шасси поколения К5 КАМАЗ-65658 представляет собой эффективный инструмент для контейнерных перевозок по схеме «последней мили», почеркнули в «КАМАЗе».

    Фото: КАМАЗ


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