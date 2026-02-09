Бондовые товары из региона Большого залива Гуандун – Сянган – Аомэнь в Россию

Китай впервые приступил к поставке бондовых грузов из региона Большого залива Гуандун – Сянган – Аомэнь в Россию автотранспортом в рамках международной транспортной системы TIR, сообщает информационное агентство Xinhua.

Речь идет о партии наушников и гарнитур, которая на днях была отправлена автотранспортом из комплексной бондовой зоны «Цяньхай» города Шэньчжэнь. Ожидается, что уже через 10 дней груз прибудет в Москву. Данная логистическая операция стала для бондовой зоны «Цяньхай» первой в формате «TIR + бондовые услуги».

По словам заместителя гендиректора компании по развитию и эксплуатации бондовой зоны «Цяньхай», процедура МДП позволяет значительно упростить перевозку грузов между странами. В рамках нее груз опечатывается в стартовой точке маршрута и проверяется только по прибытии в пункт назначения, а на промежуточных погранпереходах сотрудники КПП лишь сверяют данные книжки TIR и таможенную печать для транспортного средства, что помогает не только сократить время в пути, но и свести к минимуму риски порчи таких чувствительных грузов, как наушники.

Он отметил, что согласно итогам практического подсчета, TIR-транспорт позволит на 75% сократить время в пути по сравнению с традиционным железнодорожным транспортом, и на 75% уменьшить затраты на перевозку в сравнении с воздушным транспортом.

Китай присоединился к Конвенции TIR в июле 2016 года.

Фото: Xinhua