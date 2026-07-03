Самый большой контейнеровоз под французским флагом получил имя

CMA CGM Group провела в Гавре церемонию имянаречения контейнеровоза «CMA CGM Notre Dame», сообщили SeaNews в группе.

Крестной матерью судна стала Дельфин Арно, председатель совета директоров и Chief Executive Officer Christian Dior Couture.

«CMA CGM Notre Dame» – самый большой контейнеровоз под французским флагом – и самый большой в мире с двигателем на СПГ.

Это первое судно в серии из 10. Все они будут работать под флагом Франции. К 2028 году CMA CGM планирует расширить свой флот под французским флагом с 30 судов до 40.

Основные технические характеристики судов серии:

длина – 399 м,

ширина – 61,3 м,

вместимость – 24 тыс. TEU.

Задействован контейнеровоз на линии French Asia Line между портами Азии и Европы. Напомним, из Шанхая в свой первый рейс судно вышло в мае.

Фото: CMA CGM