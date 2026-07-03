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Самый большой контейнеровоз под французским флагом получил имя
03.07.2026

Самый большой контейнеровоз под французским флагом получил имя

    • CMA CGM Group провела в Гавре церемонию имянаречения контейнеровоза «CMA CGM Notre Dame», сообщили SeaNews в группе.

    Крестной матерью судна стала Дельфин Арно, председатель совета директоров и Chief Executive Officer Christian Dior Couture.

    «CMA CGM Notre Dame» – самый большой контейнеровоз под французским флагом – и самый большой в мире с двигателем на СПГ.

    Это первое судно в серии из 10. Все они будут работать под флагом Франции. К 2028 году CMA CGM планирует расширить свой флот под французским флагом с 30 судов до 40.

    Основные технические характеристики судов серии:

    • длина – 399 м,
    • ширина – 61,3 м,
    • вместимость – 24 тыс. TEU.

    Задействован контейнеровоз на линии French Asia Line между портами Азии и Европы. Напомним, из Шанхая в свой первый рейс судно вышло в мае

    Фото: CMA CGM


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