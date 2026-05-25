Первый рейс самого большого контейнеровоза под французским флагом

CMA CGM объявил о первом рейсе первого судна в серии самых больших контейнеровозов под французским фагом. Как сообщили SeaNews в головном офисе группы, «CMA CGM Notre Dame» начал свой первый рейс судозаходом в Шанхай. Церемония имянаречения судна пройдет в начале июля в Гавре.

Всего в серии 10 контейнеровозов вместимостью 24 212 TEU с 1,6 тыс. рефрозеток, длиной 400 м и шириной 62 м, оснащенных двигателями, работающими на сжиженном природном газе. СПГ-танк вместимостью 18,6 тыс. куб. м обеспечивает автономность на маршрутах Азия – Европа. Полностью цифровизированный мостик оснащен навигационными системами с функциями расширенной реальности. Использование искусственного интеллекта позволяет оптимизировать прокладку курса и выбор скорости и управлять энергопотреблением.

«CMA CGM Notre Dame» будет работать на трейде Азия – Европа на сервисе French Asia Line (FAL), в ротацию которого входят порты Нинбо, Шанхай, Янтьян, Сингапур, Гавр, Роттердам, Гамбург и Танжер. Длительность кругорейса составляет порядка 102 дней.

«CMA CGM Notre Dame» зарегистрирован во Французском международном реестре судов, прочие суда серии также будут работать под французским флагом. Решение зарегистрировать суда во Франции обнародовал в ноябре прошлого года председатель Совета директоров и CEO группы Родольф Сааде в ноябре прошлого года. Работать на судах будут французские моряки.

Сдача судов серии планируется в течение 2026-2028 годов.

