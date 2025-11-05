Информационно-аналитическое агентство
О транспортно-логистической повестке
05.11.2025

Самые большие в мире контейнеровозы на СПГ будут ходить под французским флагом

    • Председатель Совета директоров и CEO группы CMA CGM Родольф Сааде объявил о решении зарегистрировать десять новых контейнеровозов вместимостью 24 212 TEU во Французском международном реестре судов.

    Как сообщили SeaNews в головном офисе группы, сдача новостроев планируется начиная с 2026 года. Это будут самые большие из существующих контейнеровозов, использующих в качестве бункерного топлива СПГ.

    Судам будут даны имена в честь архитектурных памятников, являющихся визитными карточками Франции, и мест, связанных с исторически важными для страны событиями: «CMA CGM Notre Dame», «CMA CGM Pantheon», «CMA CGM Orsay», «CMA CGM Luxembourg», «CMA CGM Pont Neuf», «CMA CGM Versailles», «CMA CGM Austerlitz», «CMA CGM Nation», «CMA CGM Cluny» и «CMA CGM Longchamp».

    CMA CGM планирует поставить их на сервис French Asia Line (FAL 1) на трейде Азия – Северная Европа, во Франции суда будут совершать регулярные судозаходы в два порта – Гавр и Дюнкерк.

    Для работы на судах компания намерена принять по меньшей мере 135 французских моряков, получивших образование во Французской морской академии ENSM.

    Фото: CMA CGM


