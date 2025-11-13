CMA CGM покупает долю в терминале EUROGATE в Гамбурге

CMA CGM подписал соглашение, определяющее основные условия сделки по приобретению 20% в терминале EUROGATE Container Terminal Hamburg, сообщили SeaNews в головном офисе группы. Закрытие сделки ожидается в первой половине 2026 года по согласовании с регулирующими органами.

По информации EUROGATE, непосредственно документ подписан EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG (Бремен) и CMA Terminals SAS (CMAT). В настоящее время ведутся переговоры по юридическим деталям и соответствующим юридически обязывающим соглашениям.

Помимо приобретения доли в EUROGATE Container Terminal Hamburg соглашение предусматривает также иные аспекты партнерства, в частности, совместные инвестиции, в первую очередь развитие так называемого проекта «Западное расширение» в Гамбурге, предусматривающего строительство новых контейнерных мощностей на площади 38 га и строительство новой причальной стенки длиной свыше 1 км для обработки контейнеровозов нового поколения, что позволит увеличить пропускную способность с нынешних 4 млн TEU до 6 млн TEU (напомним, о планах по сотрудничеству CMA CGM и EUROGATE по проекту «Западное расширение» сообщалось еще в 2024 году).

CMA CGM работает через EUROGATE Container Terminal Hamburg, в частности, на сервисе FAL между портами Азии и Европы, на котором задействованы мегаконтейнеровозы вместимостью 23 тыс. TEU.

Фото: EUROGATE