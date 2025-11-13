Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
CMA CGM покупает долю в терминале EUROGATE в Гамбурге
13.11.2025

CMA CGM покупает долю в терминале EUROGATE в Гамбурге

    • CMA CGM подписал соглашение, определяющее основные условия сделки по приобретению 20% в терминале EUROGATE Container Terminal Hamburg, сообщили SeaNews в головном офисе группы. Закрытие сделки ожидается в первой половине 2026 года по согласовании с регулирующими органами.

    По информации EUROGATE, непосредственно документ подписан EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG (Бремен) и CMA Terminals SAS (CMAT). В настоящее время ведутся переговоры по юридическим деталям и соответствующим юридически обязывающим соглашениям.

    Помимо приобретения доли в EUROGATE Container Terminal Hamburg соглашение предусматривает также иные аспекты партнерства, в частности, совместные инвестиции, в первую очередь развитие так называемого проекта «Западное расширение» в Гамбурге, предусматривающего строительство новых контейнерных мощностей на площади 38 га и строительство новой причальной стенки длиной свыше 1 км для обработки контейнеровозов нового поколения, что позволит увеличить пропускную способность с нынешних 4 млн TEU до 6 млн TEU (напомним, о планах по сотрудничеству CMA CGM и EUROGATE по проекту «Западное расширение» сообщалось еще в 2024 году).

    CMA CGM работает через EUROGATE Container Terminal Hamburg, в частности, на сервисе FAL между портами Азии и Европы, на котором задействованы мегаконтейнеровозы вместимостью 23 тыс. TEU.

    Фото: EUROGATE


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.04.2025
    CMA CGM покупает турецкую логистическую компанию
    Ожидая увеличение грузоперевозок в этом регионе
    CEVA LogisticsCMA CGMлогистическая компанияприобретение
    0
    23.01.2025
    CMA CGM может обогнать Maersk в рейтинге крупнейших контейнерных линий
    На это уйдет всего 2-3 года
    CMA CGMMaerskКонтейнеровозыпортфель заказов
    0
    03.06.2025
    FESCO приобрела компанию-оператора Калининградского морского рыбного порта
    Но главная задача - сфокусироваться на развитии Калининградского транспортного узла.
    FESCO M&AКалининградский морской рыбный портСлияния и поглощения
    0
    11.03.2025
    CMA CGM рассматривает возможность строить контейнеровозы в США
    Перевозчик собирается приспособиться к любым решениям Трампа
    CMA CGMКонтейнеровозыСудостроениеСША
    0
    24.04.2025
    Golden Ocean и CMB.TECH планируют слияние
    В результате будет создан один из самых больших в мире балкерных флотов
    CMB.TECHGolden OceanбалкерыСлияния и поглощения
    0
    04.03.2025
    CMA CGM заказал полностью электрический контейнеровоз
    Это будет первое подобное судно в составе флота линии.
    CMA CGMэлектрический контейнеровоз
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    13.11.2025 CMA CGM покупает долю в терминале EUROGATE в Гамбурге
    12.11.2025 Запущен грузовой экспресс из Китая в Москву
    12.11.2025 Все порты Финляндии, 8 месяцев 2025
    12.11.2025 Первый экспортный поезд с флекситанками с ТЛЦ «Южный Порт»
    11.11.2025 Второй контейнеровоз на линии FESCO Saint-Petersburg Kaliningrad Line
    11.11.2025 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Госрегулирование Показать всё
    13.11.2025 Россия и Казахстан подписали соглашение по транзиту
    05.11.2025 Россия и Китай будут готовить специалистов для полярных вод
    05.11.2025 О транспортно-логистической повестке
    05.11.2025 Введен временный запрет на вывоз технической серы
    25.10.2025 Из Росморречфлота в Минтранс
    21.10.2025 Бизнес о новых правилах для контейнерных терминалов в Московской области
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •