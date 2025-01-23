CMA CGM может обогнать Maersk в рейтинге крупнейших контейнерных линий

CMA CGM построит на корейской верфи D Hyundai Heavy Industries 12 контейнеровозов, работающих на СПГ и вместимостью 18 тыс. TEU, сообщает Splash. Это пока крупнейший в этом году заказ. Стоимость сделки оценивается в 2,58 млрд долларов. Поставка судов запланирована на 2028 год.

Сейчас CMA CGM является третьим по величине контейнерным перевозчиком, вместимость контейнерного флота которого составляет 3,84 млн TEU, а портфель заказов, по данным на 1 января 2025 года, 1,15 млн TEU. В то же время в портфеле заказов Maersk – почти 758 тыс. TEU.

Если все заказанные CMA CGM будут сданы в эксплуатацию, а это 2027 и 2028 год, то французский перевозчик может обойти Maersk в рейтинге крупнейших контейнерных линий.

Фото: CMA CGM