Заказы на контейнеровозы бьют рекорды
17.12.2025

    • С учетом последних заказов на строительство контейнеровозов, объявленных на этой неделе (COSCO и Hapag-Lloyd) портфель заказов вырос до 633 судов суммарной вместимостью 5,08 млн TEU, сообщает Splash24/7 со ссылкой на данные Linerlytica. Это больше, чем было заказано на пике в 2021 году (4,74 млн TEU) и в 2024 (4,77 млн TEU).

    72% всего тоннажа с точки зрения вместимости будет строиться (или уже строится) на китайских верфях. Как отмечают в брокерской компании Braemar, единственным сдерживающим моментом для размещения новых заказов в Китае является наличие свободных судостроительных мощностей.

    По данным BIMCO, в настоящее время портфель заказов на новые суда составляет 33% действующего контейнерного флота, что не может не вызывать опасений относительно неизбежного огромного избытка тоннажа.

    Причем дисбаланс спроса и предложения только усугубится, если (и когда) суда начнут возвращаться на маршруты через Красное море и Суэцкий канал.

    В BIMCO прогнозируют, что предложение на рынке контейнерных перевозок в течение ближайших пяти лет будет превышать спрос – со всеми вытекающими последствиями.

    Фото: Shipspotting / IlvunHoben

    Инфографика: Linerlytica


