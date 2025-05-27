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ONE уходит за новостроями в Южную Корею
27.05.2025

ONE уходит за новостроями в Южную Корею

    • Чтобы избежать высоких портовых сборов в США с судов китайского производства, ONE планирует строить контейнеровозы в Южной Корее. Как сообщает Splash, перевозчик уже ведет переговоры с судостроительным подразделением Hyundai о заказе 12 контейнеровозов вместимостью 16 тыс. TEU, способных работать на СПГ.

    Общая стоимость заказа составит 2,5 млрд долларов. «Потенциальных сборов за заходы судов, связанных с Китаем, в порты США оказалось достаточно для ONE, чтобы согласиться на цену корейских судостроителей, которая выше на 11%», – пишет издание.

    А китайского государственного перевозчика COSCO будущие сборы не пугают. Компания планирует зафрахтовать шесть 8-тысячников у Seaspan, который подписал меморандум о намерениях с китайской верфью Hudong-Zhonghua Shipbuilding.

    Это вторая сделка COSCO с Seaspan за месяц. Ранее компания договорилась зафрахтовать шесть судов вместимостью 11,4 тыс. TEU, договор на строительство которых канадский поставщик тоннажа заключил с китайской судостроительной компанией Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding.

    Как отмечает Alphaliner, глобальный портфель заказов на контейнеровозы приближается к отметке в 10 млн TEU, а судовладельцы и перевозчики продолжают вести переговоры о новых потенциальных заказах. При этом операторы, чьи суда не заходят в порты США, продолжают строить контейнеровозы в Китае

    Так, турецкая Arkas Line заказала у CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding четыре контейнеровоза вместимостью 3,1 тыс. TEU по цене 50 млн долларов за каждое со сроком поставки в 2028 году.

    Китайская Jiangsu Ocean Shipping (JOSCO) заказала у Jiangsu Soho Chuangke Shipbuilding четыре судна вместимостью 3 тыс. по цене 45 млн долларов за каждое. Срок поставки – 2027 год.

    Фото: Offshore Energy, Andrew McAlpine


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