Китайский контейнерный перевозчик Safetrans Line намерен сократить транзитное время из Санкт-Петербурга в Китай по Северному морскому пути с 23 до 19-20 дней. Об этом заявил генеральный директор компании Алексей Мавлютов в ходе дискуссии «Морской путь по северному побережью Руси: 500 лет истории» в рамках ПМЭФ-2025.

«Наша история на северном морском пути началась совсем недавно — в прошлом году. Мы провели крупнейшее судно контейнерное в истории СМП. Это «Flying Fish 1», судно класса Panamax, — сказал А. Мавлютов. — Из Петербурга до китайского порта Циндао транзитное время составило всего 23 дня. И в этом году мы планируем уменьшить это время до 19−20 дней».

Спикер отметил, что Safetrans Line поддерживает усилия и планы правительства РФ, а также госкорпорации «Росатом» по развитию СМП. Перевозчик заинтересован в продлении сроков навигации по этому пути, что, по мнению А. Мавлютова, является важным и в то же время сложнейшим аспектом в развитии Севморпути, как и подержка государства в строительстве судов ледового класса.

«Понятно, что техническое решение круглогодичной навигации по СМП и ее поддержание достаточно сложно, но крайне привлекательно для бизнеса и судовладельцев», — сказал он, добавив, что строительство судов ледовых классов Arc6 и Arc7 для судовладельцев слишком дорогое.

«Обычный контейнеровоз вместимостью 2тыс-3 тыс. TEU стоит примерно 30-40 млн долларов, тогда как класса Arc6 и Arc7 такого же размера будет стоить 240-260 млн долларов. Это по самым скромным оценкам. А таких судов для еженедельного сервиса нужно 5-6», — пояснил спикер.

«В данном случае речь должна идти о более углубленном партнерстве, государственно-частном партнерстве, партнерстве государства и судовладельцев, работающих на Северном морском пути», — резюмировал А. Мавлютов.