Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Safetrans Line намерен сократить транзитное время из Санкт-Петербурга в Китай
19.06.2025

Safetrans Line намерен сократить транзитное время из Санкт-Петербурга в Китай

    • Китайский контейнерный перевозчик Safetrans Line намерен сократить транзитное время из Санкт-Петербурга в Китай по Северному морскому пути с 23 до 19-20 дней. Об этом заявил генеральный директор компании Алексей Мавлютов в ходе дискуссии «Морской путь по северному побережью Руси: 500 лет истории» в рамках ПМЭФ-2025.

    «Наша история на северном морском пути началась совсем недавно — в прошлом году. Мы провели крупнейшее судно контейнерное в истории СМП. Это «Flying Fish 1», судно класса Panamax, — сказал А. Мавлютов. — Из Петербурга до китайского порта Циндао транзитное время составило всего 23 дня. И в этом году мы планируем уменьшить это время до 19−20 дней».

    Спикер отметил, что Safetrans Line поддерживает усилия и планы правительства РФ, а также госкорпорации «Росатом» по развитию СМП. Перевозчик заинтересован в продлении сроков навигации по этому пути, что, по мнению А. Мавлютова, является важным и в то же время сложнейшим аспектом в развитии Севморпути, как и подержка государства в строительстве судов ледового класса.

    «Понятно, что техническое решение круглогодичной навигации по СМП и ее поддержание  достаточно сложно, но крайне привлекательно для бизнеса и судовладельцев», — сказал он, добавив, что строительство судов ледовых классов Arc6 и Arc7 для судовладельцев слишком дорогое.

    «Обычный контейнеровоз вместимостью 2тыс-3 тыс. TEU стоит примерно 30-40 млн долларов, тогда как класса Arc6 и Arc7 такого же размера будет стоить 240-260 млн долларов. Это по самым скромным оценкам. А таких судов для еженедельного сервиса нужно 5-6», — пояснил спикер.

    «В данном случае речь должна идти о более углубленном партнерстве, государственно-частном партнерстве, партнерстве государства и судовладельцев, работающих на Северном морском пути», — резюмировал А. Мавлютов.


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.03.2025
    Контейнеровозы-«конструкторы» для Hapag-Lloyd
    Перевозчик увеличивает вместимость судов
    Hapag-LloydКонтейнеровозымодификация
    0
    24.03.2025
    Волжское пароходство открыло навигацию
    В Волго-Донском бассейне внутренних водных путей
    Волжское пароходствоНавигацияРечные перевозки
    0
    13.01.2025
    Объем грузоперевозок по Севморпути на рекордном уровне
    Грузопоток составил почти 37,9 млн тонн
    2024ГрузопотокИтогиРекорд
    0
    01.04.2025
    Первые суда прошли по Волго-Донскому каналу
    Через шлюз №1 рейсом на Ростов-на-Дону прошли теплоходы «Баку Бриз» и «Орель-6».
    Волго-Донской каналНавигация
    0
    27.05.2025
    ONE уходит за новостроями в Южную Корею
    Чтобы избежать потенциальных сборов США с судов китайского производства
    ONEКитайКонтейнеровозыпортфель заказов
    0
    17.04.2025
    MSC уверенно идет к отметке 1 тыс. контейнеровозов в составе флота
    Сейчас доля рынка MSC составляет 20,3%.
    MSCглобальный контейнерный рынокКонтейнеровозыФлот
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.06.2025 NewNew Shipping поставит на Балтику суда вместимостью до 4 тыс. TEU
    19.06.2025 «РЖД Бизнес Актив» организовал тестовую перевозку по маршруту БРИКС
    19.06.2025 Safetrans Line намерен сократить транзитное время из Санкт-Петербурга в Китай
    19.06.2025 NewNew Shipping планирует заходы в Певек и Мурманск
    19.06.2025 Контейнерооборот российских портов в мае 2025 увеличился на 1,3%
    18.06.2025 Первый контейнеровоз новой серии Maersk на метаноле получил имя
    Госрегулирование Показать всё
    17.06.2025 Установлен приоритет экологичного транспорта при госзакупках
    17.06.2025 Единый стандарт размещения контейнеров морского типа для Подмосковья
    16.06.2025 Новые назначения в ФТС
    16.06.2025 Россия переходит на электронный документооборот на транспорте
    10.06.2025 Назначения в ФТС
    06.06.2025 Назначен и.о. первого заместителя начальника Московской таможни
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •