Суммарная вместимость мирового контейнерного флота достигла почти 31,5 млн TEU

Мировой портфель заказов на контейнеровозы по итогам 2024 года составил 8,3 млн TEU, что является новым рекордом. Предыдущий максимум был зафиксирован на начало 2023 года. Тогда в мире было заказано контейнеровозов суммарной вместимостью 7,8 млн TEU, сообщает Maritime Executive со ссылкой на данные главного аналитика BIMCO Нильса Расмуссена.

Для сравнения, в 2022 году портфель заказов превысил 6,5 млн TEU, что стало достижением за последние 15 лет. Тогда всего за 18 месяцев было заказано контейнеровозов общей вместимостью 6 млн TEU.

Несмотря на рекордные поставки контейнеровозов в 2024 году – 2,9 млн TEU, дополнительно в прошлом году было заказано контейнеровозов совокупной вместимостью 4,4 млн TEU. Это второй по величине годовой объем заказов.

Новые поставки запланированы и на этот год. Однако 99% текущих заказов должны поставлены к 2029 году. По данным BIMCO, заказано уже пять контейнеровозов с датой поставки 2030 год.

В период с 2025 по 2028 год в среднем в год будет поставляться 1,9 млн TEU, а пик поставок придется на 2027 год, когда будет поставлено 2,2 млн TEU. В 2029 году запланирована поставка контейнеровозов суммарной вместимостью 700 тыс. TEU.

Заказы по-прежнему сосредоточены на крупных контейнеровозах. Как отмечает Н.Расмуссен, 92% портфеля заказов приходится на суда вместимостью от 8 тыс. TEU. Из них 46% составляют контейнеровозы вместимостью 12-17 тыс. TEU.

Предполагается, что новые суда пойдет на замену старого тоннажа. «Например, Maersk сообщил, что сохранит размер своего флота, модернизируя его, в том числе и под требования о сокращении выбросов», – пишет издание.

Несмотря на рекордные поставки, ожидается, что темп утилизации контейнеровозов по-прежнему будет невысоким. По данным BIMCO, за последние четыре года на слом ушло всего 166 контейнеровозов суммарной вместимостью 256 тыс. TEU, тогда как рекорд по утилизации зафиксирован на уровне 657 тыс. TEU.

Из-за низкого объема утилизации средний возраст контейнеровозов продолжает расти. С 2020 года он увеличился более чем на год. При этом количество судов возрастом 20+ составляет 11% мирового контейнерного флота. Суммарная вместимость «старичков» достигает 3,4 млн TEU.

«Для переработки всех контейнеровозов возрастом 20 лет и старше необходимо будет списывать 680 тыс. TEU в год на протяжении пяти лет. При этом условии к концу 2029 года провозные мощности мирового контейнерного флота составят 35,8 млн TEU. Но фактически объем утилизации останется невысоким, по крайне мере до тех пор, пока контейнеровозы не вернуться в регион Красного моря, – отмечает Н.Расмуссен. – Таким образом, среднегодовой прирост флота в течение следующих пяти лет может оказаться выше 3%. Провозные мощности сегмент контейнеровозов 8 тыс. TEU и менее будут сокращаться в среднем на 4% в год, тогда как вместимость сегмента 8 тыс. TEU+ будет расти в среднем на 7% в год».

Всего же по итогам 2024 года, по подсчетам Alphaliner, в мире задействовано 7,2 тыс. контейнеровозов. Их суммарная вместимость составляет чуть менее 31,5 млн TEU.

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