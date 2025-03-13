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Контейнеровозы-«конструкторы» для Hapag-Lloyd
13.03.2025

Контейнеровозы-«конструкторы» для Hapag-Lloyd

    • Hapag-Lloyd увеличит вместимость семи контейнеровозов, построенных 10 лет назад. Как сообщает Splash со ссылкой на Alphaliner, суда будут модифицированы на китайской верфи COSCO Zhoushan Shipyard.

    Таким образом, Hapag-Lloyd рассчитывает увеличить вместимость контейнеровозов с 9,3 тыс. до 10,2 тыс. TEU.

    Два года назад линия уже реализовала аналогичный проект в Дании. Тогда вместимость семи контейнеровозов была увеличена с 8 тыс. до 9,2 тыс. TEU.

    Для того, чтобы решить задачу, на судах увеличат высоту крепежных мостиков, что позволит разместить на палубе еще два яруса контейнеров. Также будут удлинены трубы для отведения выхлопных газов за пределы верхних штабелей контейнеров.

    Фото: Splash / Alphaliner


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