Вместимость контейнерного флота CMA CGM превысила 4 млн TEU

Суммарная вместимость контейнеровозов, входящих во флот CMA CGM, на этой неделе превысила отметку 4 млн TEU, сообщает Splash со ссылкой на свежий отчет Alphaliner. Еще по состоянию на 1 июля этот показатель был на уровне 3 988 500 TEU.

В рейтинге крупнейших контейнерных линий CMA CGM продолжает занимать третье место, уступив MSC (6,7 млн ​​TEU) и Maersk (4,6 млн TEU).

За последние 16 лет провозные мощности контейнерного флота CMA CGM увеличились в 4 раза. Своего первого миллиона TEU эта линия достигла в 2009 году. К 2016 году совокупная вместимость контейнеровозов CMA CGM уже удвоилась. Уже в 2021 году она перевалила за 3 млн TEU.

Среди знаковых сделок CMA CGM за эти годы — покупка в 1996 году французского государственного контейнерного перевозчика CGM, в 1998 году — австралийской компании ANL, Delmas в 2005 году и American President Line (APL) в 2016 году.

Кроме того, группа поглотила несколько региональных игроков, включая MacAndrews, Cheng Lie Navigation, OPDR, Mercosul Line и Containerships Oy.

В настоящее время, по данным Alphaliner, во флоте CMA CGM 683 контейнеровоза, в портфеле заказов – 96 судов суммарной вместимостью 1,5 млн TEU. Если все заказанные CMA CGM будут сданы в эксплуатацию, а это 2027 и 2028 год, то французский перевозчик может обойти Maersk в рейтинге крупнейших контейнерных линий.

Фото: CMA CGM