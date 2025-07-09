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Вместимость контейнерного флота CMA CGM превысила 4 млн TEU
09.07.2025

Вместимость контейнерного флота CMA CGM превысила 4 млн TEU

    • Суммарная вместимость контейнеровозов, входящих во флот CMA CGM, на этой неделе превысила отметку 4 млн TEU, сообщает Splash со ссылкой на свежий отчет Alphaliner. Еще по состоянию на 1 июля этот показатель был на уровне 3 988 500 TEU.

    В рейтинге крупнейших контейнерных линий CMA CGM продолжает занимать третье место, уступив MSC (6,7 млн ​​TEU) и Maersk (4,6 млн TEU).

    За последние 16 лет провозные мощности контейнерного флота CMA CGM увеличились в 4 раза. Своего первого миллиона TEU эта линия достигла в 2009 году. К 2016 году совокупная вместимость контейнеровозов CMA CGM уже удвоилась. Уже в 2021 году она перевалила за 3 млн TEU.

    Среди знаковых сделок CMA CGM за эти годы — покупка в 1996 году французского государственного контейнерного перевозчика CGM, в 1998 году — австралийской компании ANL, Delmas в 2005 году и American President Line (APL) в 2016 году.

    Кроме того, группа поглотила несколько региональных игроков, включая MacAndrews, Cheng Lie Navigation, OPDR, Mercosul Line и Containerships Oy.

    В настоящее время, по данным Alphaliner, во флоте CMA CGM 683 контейнеровоза, в портфеле заказов – 96 судов суммарной вместимостью 1,5 млн TEU. Если все заказанные CMA CGM будут сданы в эксплуатацию, а это 2027 и 2028 год, то французский перевозчик может обойти Maersk в рейтинге крупнейших контейнерных линий.

    Фото: CMA CGM


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