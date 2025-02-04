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Мировой портфель заказов на танкеры в 2024 году вырос на треть
04.02.2025

Мировой портфель заказов на танкеры в 2024 году вырос на треть

    • В 2024 году в мире было заказано 435 танкеров, на 31% больше, чем в 2023 году. Рост объема заказов был обусловлен обновлением флота, экологическими требованиями, а также сохраняющимся повышенным спросом на тоннаж и высокими ценами на вторичном рынке, рассказали SeaNews в Veson Nautical.

    «Прошлый год был активным в сегменте строительства танкеров, но темпы размещения заказов на начало 2025 года оказались медленнее, чем ожидалось. Заказы будут расти, но маловероятно, что их объем повторит рекорд 2024 года», – отмечают в Veson Nautical.

    На долю танкеров типоразмера Handysize пришлось 47% всего портфеля заказов. Всего было заказано 204 таких судна. На втором месте Aframax’ы – 101 танкер. На третьем месте крупнотоннажные нефтеналивные танкеры VLCC – их было заказано 57 единиц. Далее идут Suezmax’ы (45 судов) и Panamax’ы (28 судов).

    Самыми активными заказчиками были судовладельцы из Греции, которые в общей сложности заказали 101 танкер. За ними идет Китай, разместивший заказы на 75 судов, а также Сингапур с 43 заказами. На четвертом месте Великобритания (заказы на 42 танкера), на пятом – Япония (18 танкеров).

    Больше всего заказов на строительство танкеров получили китайские верфи. Они построят 322 судна. На втором месте верфи Южной Кореи с 72 танкерами. Далее идут судостроительные предприятия Вьетнама, получившие заказы на 25 танкеров, и Японии – 12 судов.

    Как отмечают в Veson Nautical, хотя в 2024 году было получено наибольшее за последние годы количество заказов на танкеры, в течение года темп заказов замедлился, активность рынка в четвертом квартале была значительно ниже, чем в первом.

    «Снижение стоимости судов и цен на новострои в сочетании с длительными сроками поставки, а также геополитической неопределенностью, скорее всего, будут тормозить активность на рынке в 2025 году и умерят аппетит инвесторов. Однако эта активность все равно будет намного выше, чем в 2021 и 2022 годах», – резюмируют в Veson Nautical.

    Фото: CSSC

     


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