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Доля Китая на глобальном рынке судостроения резко упала
17.07.2025

Доля Китая на глобальном рынке судостроения резко упала

    • Доля китайских верфей на глобальном рынке судостроения в январе-июне 2025 года упала до 52% относительно первой половины 2024 года, когда этот показатель составлял 72%, сообщает Container News со ссылкой на свежий отчет BIMCO. Снижению объема контрактов поспособствовало предстоящее введение США повышенных сборов с судов, имеющих отношение к Китаю.

    В BIMCO также отмечают, что эта тенденция еще больше усилилась из-за падения заказов в целом в мире и на фоне изменения типов заказываемых судов.

    Объем контрактов на строительство судов в мире по компенсированному валовому тоннажу (cgt) в первой половине 2025 года уменьшился на 54% в сравнении с январем-июнем 2024 года. Рост заказов на балкеры, танкеры и газовозы значительно замедлился на фоне снижения фрахтовых ставок. Контейнеровозы и круизные лайнеры стали единственными крупными секторами, где наблюдалось увеличение портфеля заказов.

    Китай удерживает лидирующие позиции в судостроении, уступая лишь в секторе круизных лайнеров. В прошлом году китайские верфи заняли второе место в секторе строительства газовозов, уступив лидерство Южной Корее.

    Однако в этом году Южная Корея уже обогнала Китай по объему заказов танкеров для транспортировки сырой нефти.

    «Судовладельцы стараются избегать размещение заказов на китайских верфях из-за предстоящего введения повышенных сборов на китайские суда, но за пределами Китая наблюдается лимит производственных площадок. Следовательно, если бы объем контрактов не снизился значительно во всем мире, то доля Китая на рынке, вероятно, была бы больше», — считают в BIMCO.

    Южная Корея и Япония занимают второе и третье место на рынке судостроения соответственно, однако эти страны сталкиваются с нехваткой производственных площадей и дефицит кадров. Это привело к росту стоимости рабочей силы и снижению их конкурентоспособности.

    «Доминирующее положения Китая вряд ли изменится в ближайшее время, но в среднесрочной перспективе Поднебесная может столкнуться с обострением конкуренции. Такие страны, как Вьетнам и Филиппины, уже имеющие небольшие мощности по производству балкеров и танкеров, могут увеличить объемы производства, воспользовавшись низкой стоимостью рабочей силы. Хотя у США и Индии сейчас ограниченные судостроительные мощности, правительства этих стран работают над укреплением этой отрасли. Однако даже если им это удастся, понадобится много времени, чтобы нарастить производство», — резюмируют в BIMCO.

    Фото: Clarkson Sipping Intelligence


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