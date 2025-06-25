Первая партия автономных рефконтейнеров с мясом из Китая на ПКТ

Первый контейнерный терминал» принял первую партию автономных рефрижераторных сорокафутовых контейнеров с замороженной мясной продукцией в рамках нового регулярного мультимодального сервиса из Китая, сообщили SeaNews в Глобал Портс. Организатором проекта является ПАО «Группа Черкизово» при участии партнёров Глобал Портс, «Рефагротранс» и ГК «Новик».

Рефконтейнеры с продукцией отправляются из китайской провинции Гирин через пограничный переход Забайкальск в Санкт-Петербург в составе контейнерных поездов. По прибытии в порт на ПКТ контейнеры перегружают с поезда на судно морской линии «Новик» для доставки в Калининград. Там мясо поступает на переработку на комбинат и в виде полуфабрикатов в автономных рефконтейнерах отправляется в Москву.

Общее транзитное время от погрузки в КНР до выгрузки готовой продукции на складе в Москве составляют 35-40 дней.

«Особенность сервиса заключается в том, что он объединяет разные виды транспортировки контейнеров: железнодорожный, морской и автомобильный. Всё это возможно при использовании автономных контейнеров, которые позволяют обеспечить необходимый температурный режим на всём пути следования груза. При этом каждый отрезок пути, включая перевалку на ПКТ, проходится максимально быстро, что создает преимущество для потребителей», — отметил коммерческий директор Глобал Портс Игорь Пухов.

Автономные рефрижераторные контейнеры работают как от электрической сети, так и без неё – за счёт встроенного топливного бака. Срок независимой работы контейнера составляет до 35 суток, при необходимости осуществляется дозаправка.

Фото: Глобал Портс