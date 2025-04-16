Грузовые поезда из Чэнду в Среднюю Азию

13 апреля из города Чэнду в провинции Сычуань в столицу Узбекистана отправился грузовой поезд. В составе поезда 47 вагонов, груженных бытовой техникой и другими товарами, сообщает информационное агентство Xinhua.

Состав пересечет границу Китая через КПП Хоргос и прибудет в Узбекистан примерно через 10 дней, преодолев в общей сложности 4 800 км.

По данным отделения корпорации «Китайские железные дороги» в Чэнду, рейсы по новому маршруту будут выполняться по установленному графику по воскресеньям.

Последние данные «Китайские железные дороги» показывают, что за первые три месяца этого года в общей сложности было выполнено 3 582 рейса грузовых поездов Китай – Средняя Азия. Это на 25,5% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Согласно графику движения товарных поездов, между КНР и Средней Азией действует 44 регулярных грузовых железнодорожных маршрута.

Фото: Xinhua