Свежие овощи и фрукты через КПП Хоргос в январе-феврале 2025

По итогам первых двух месяцев этого года объем поставок китайских свежих фруктов и овощей через автомобильный КПП Хоргос Синьцзян-Уйгурского автономного района составил 110 тыс. тонн, на 46,2% больше, чем годом ранее, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Хоргосской таможни.

Хоргос расположен на границе Китая и Казахстана, основными импортерами идущих через него скоропортящихся продуктов являются Казахстан, Узбекистан и Россия.

Для обеспечения быстрого и беспрепятственного прохождения таможенного оформления, а также сроков сохранения свежести фруктов и овощей в Хоргосской таможни был специально открыт «зеленый коридор» для экспортируемой сельскохозяйственной продукции.

По словам представителя одной из местных компаний, занимающихся международной торговлей, сейчас пиковый сезон для экспорта фруктов и овощей и компания ежедневно отправляет более 70 фур с такими грузами. С начала этого года уже было экспортировали 60 тыс. тонн фруктов и овощей, причем объем торговли достиг 1 млрд юаней (139 млн долларов).

Фото: Xinhua