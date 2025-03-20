Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 12, 2025
20.03.2025

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 12, 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.02.2025
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в январе 2025 в деталях
    Вырос на 35,6%
    Только для подписчиков
    2025Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    27.02.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 9 неделя, 2025
    Ставки не меняются три недели подряд
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    12.03.2025
    Товарооборот Россия – Турция в январе 2025 года
    Снизился на 5,3%
    Только для подписчиков
    2025ТоварооборотТурция
    0
    10.03.2025
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 10 неделя 2025
    Цены снижаются
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоОбзорПорты
    0
    17.01.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 3 неделя 2025
    Индекс контейнерных перевозок снижается Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 3 […]
    Только для подписчиков
    2025Drewryконтейнерные фрахтовые индексы
    0
    19.03.2025
    Экспортные перевозки удобрений по жд, 2 месяца 2025
    Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам первых двух месяцев 2025 года выросли на 18,5%.
    2025РЖДУдобренияЭкспорт
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.03.2025 FESCO и ОТЛК ЕРА развивают сотрудничество
    20.03.2025 Контейнерооборот российских портов в феврале 2025 снизился на 5,9%
    19.03.2025 Рускон будет оптимизировать логистику для продукции химической отрасли с Нортексом
    19.03.2025 FESCO договорились с Taewoong Logistics
    19.03.2025 Рускон подписал меморандум с южнокорейской Sunsko
    19.03.2025 Контейнерооборот российских портов в феврале 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    05.03.2025 Завершена реконструкция пункта пропуска на «БТОФ-терминале» в Новороссийске
    04.03.2025 Литва требует декларировать топливо в баках грузовиков
    03.03.2025 Назначение в ФТС
    28.02.2025 Правительство ограничило экспорт бензина
    26.02.2025 Совфед разработал документ по укомплектованности судовых аптечек
    20.02.2025 О проведении водолазных осмотров судов и не только
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •