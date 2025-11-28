Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Дальневосточного бассейна в октябре 2025: выросла перевалка сжиженного газа
28.11.2025

Грузооборот Дальневосточного бассейна в октябре 2025: выросла перевалка сжиженного газа

    • В октябре 2025 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 2% относительно показателя аналогичного месяца 2024 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот Дальневосточного бассейна в октябре 2025: выросла перевалка сжиженного газа

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Экспорт, на долю которого приходилось 82,7% всего грузооборота, вырос на 1,4%. Каботаж увеличился на 37,2%. Импорт снизился на до 1,4 млн тонн. В транзите было перевалено на 32,6% меньше, чем в октябре 2024 года.

    Согласно имеющимся официальным данным, в октябре 2025 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 27,3%.

    В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в октябре 2025 года доля угля и кокса составляла 48,1%, нефти и нефтепродуктов – 22,2% и 5,5% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 8,8%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте металлолома, перевалка которого выросла в 2,9 раза. Сжиженного газа было обработано на 96,8% больше, чем годом ранее, оборот цветных металлов увеличился на 36,4%.

    Наиболее значительно, на 49,1% снизился грузопоток химического налива. Прочих насыпных грузов перевалили на 38,2% меньше, чем годом ранее, зерна – на 36,3% меньше.

    В октябре 2025 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 32,1%, Ванино обработал 17,1%, на Владивосток приходилось 15,3%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.04.2025
    Экспортные перевозки удобрений по жд, 3 месяца 2025
    Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам первых трех месяцев 2025 года выросли на 37,1%.
    2025РЖДУдобренияЭкспорт
    0
    14.07.2025
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 28, 2025
    Ставки снизились.
    Только для подписчиков
    2025контейнерные фрахтовые индексы
    0
    06.10.2025
    Товарооборот Россия – Казахстан в январе-июле 2025 году
    Снизился на 7,2%
    Только для подписчиков
    2025КазахстанТоварооборот
    0
    14.11.2025
    Экспортные перевозки удобрений по жд, 10 месяцев 2025
    Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам 10 месяцев 2025 года выросли на 21,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
    2025РЖДУдобренияЭкспорт
    0
    26.06.2025
    Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-апрель 2025
    Объемы падают
    Только для подписчиков
    2025грузовые автоперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    24.01.2025
    Контейнерооборот российских портов в декабре 2024 в деталях
    Импорт вырос на 16,9%, экспорт – на 5,7%
    Только для подписчиков
    2024КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    28.11.2025 Грузовые поезда Китай – Европа и Китай – Средняя Азия через КПП Алашанькоу
    28.11.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 48, 2025
    28.11.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в октябре 2025 в деталях
    27.11.2025 Первый прямой жд сервис из Китая в Санкт-Петербург
    27.11.2025 Оборот мировых контейнерных линий, 9 месяцев 2025
    27.11.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в октябре 2025 снизился на 20,1%
    Госрегулирование Показать всё
    26.11.2025 Подписан трехсторонний меморандум о сквозных ставках на МТК «Север – Юг»
    21.11.2025 М.Мишустин о достижениях и перспективах транспортной отрасли
    20.11.2025 В Мариуполе установлен морской пункт пропуска
    19.11.2025 О реализации нацпроекта «Эффективная транспортная система»
    17.11.2025 Новый порядок распределения электронных деклараций на товары между таможенными постами
    13.11.2025 Первая партия куриного мяса из Китая через Амурзет
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •