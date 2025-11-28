Грузооборот Дальневосточного бассейна в октябре 2025: выросла перевалка сжиженного газа

В октябре 2025 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 2% относительно показателя аналогичного месяца 2024 года.

Экспорт, на долю которого приходилось 82,7% всего грузооборота, вырос на 1,4%. Каботаж увеличился на 37,2%. Импорт снизился на до 1,4 млн тонн. В транзите было перевалено на 32,6% меньше, чем в октябре 2024 года.

Согласно имеющимся официальным данным, в октябре 2025 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 27,3%.

В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в октябре 2025 года доля угля и кокса составляла 48,1%, нефти и нефтепродуктов – 22,2% и 5,5% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 8,8%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте металлолома, перевалка которого выросла в 2,9 раза. Сжиженного газа было обработано на 96,8% больше, чем годом ранее, оборот цветных металлов увеличился на 36,4%.

Наиболее значительно, на 49,1% снизился грузопоток химического налива. Прочих насыпных грузов перевалили на 38,2% меньше, чем годом ранее, зерна – на 36,3% меньше.

В октябре 2025 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 32,1%, Ванино обработал 17,1%, на Владивосток приходилось 15,3%.

