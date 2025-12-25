Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в ноябре 2025 снизился на 11,8%

В ноябре 2025 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 11,8% относительно показателя ноября прошлого года.

Согласно имеющимся официальным данным, импорт сократился на 6,9%, каботаж – на 4,2%. В экспорте было перевалено на 22,9% меньше, чем годом ранее. Транзит упал на 76,8%.

Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в ноябре 2025 года соответствовала 42,2%.

Груженых контейнеров было обработано на 8,9% меньше, чем в ноябре 2024 года. Из общего объема груженых 7,1% приходилось на рефконтейнеры, 92,9% – на сухие.

58,2% груженых контейнеров прошло в импорте, 21,5% – в каботаже, 19,8% – в экспорте и 0,5% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров сократилась на 21,1%.

В ноябре 2025 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 63,8%, Восточный обработал 18,7%, на Корсаков приходилось 5%.

