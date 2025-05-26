Финансовые результаты Совкомфлота, 1 квартал 2025

ПАО «Совкомфлот» опубликовало обобщенную консолидированную финансовую отчетность за первый квартал 2025 года.

По результатам первого квартала 2025 года выручка составила 278 млн долларов, на 30% меньше по сравнению с четвертым кварталом 2024 года.

Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента снизилась на 30,2% до 222 млн долларов.

Показатель EBITDA составил 105 млн долларов (-44,7% к четвертому кварталу 2024 года) с рентабельностью в размере 47%.

Убыток по итогам первого квартала 2025 года составил 393 млн долларов, в 4,9 раза больше, чем в четвертом квартале 2024 года.

Скорректированный чистый убыток без учета немонетарного эффекта от обесценения части флота компании, находящегося под санкционными ограничениями, и убытка от курсовых разниц составил 1 млн долларов.

Скорректированный чистый убыток по МСФО составил 104 млн рублей против чистой прибыли в 2,9 млрд рублей в четвертом квартале 2024 года.

Эксплуатационные расходы по сравнению с показателем четвертого квартала 2024 года сократились на 8,4% до 98 млн долларов, общие и административные расходы, напротив, увеличились на 4,8% до 22 млн долларов.

Чистый долг на 31 марта 2025 года составлял 52 млн долларов.

«В отчетном периоде против компании и ее судов были введены беспрецедентные по масштабу санкционные ограничения, которые создали дополнительные коммерческие и операционные сложности в эксплуатации флота. Несмотря на данные события, бизнес-модель компании демонстрирует высокую устойчивость благодаря портфелю действующих долгосрочных контрактов и диверсифицированной структуре флота. Достаточный запас денежной ликвидности и сбалансированная структура капитала также позволяют компании сохранять стабильное финансовое положение», – говорится в сообщении группы.

Фото: Shipspotting / foggy