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«Совкомфлот» увеличил чистую прибыль 2022 году почти в 11 раз
26.05.2025

Финансовые результаты Совкомфлота, 1 квартал 2025

    • ПАО «Совкомфлот» опубликовало обобщенную консолидированную финансовую отчетность за первый квартал 2025 года.

    По результатам первого квартала 2025 года выручка составила 278 млн долларов, на 30% меньше по сравнению с четвертым кварталом 2024 года.

    Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента снизилась на 30,2% до 222 млн долларов.

    Показатель EBITDA составил 105 млн долларов (-44,7% к четвертому кварталу 2024 года) с рентабельностью в размере 47%.

    Убыток по итогам первого квартала 2025 года составил 393 млн долларов, в 4,9 раза больше, чем в четвертом квартале 2024 года.

    Скорректированный чистый убыток без учета немонетарного эффекта от обесценения части флота компании, находящегося под санкционными ограничениями, и убытка от курсовых разниц составил 1 млн долларов.

    Скорректированный чистый убыток по МСФО составил 104 млн рублей против чистой прибыли в 2,9 млрд рублей в четвертом квартале 2024 года.

    Эксплуатационные расходы по сравнению с показателем четвертого квартала 2024 года сократились на 8,4% до 98 млн долларов, общие и административные расходы, напротив, увеличились на 4,8% до 22 млн долларов.

    Чистый долг на 31 марта 2025 года составлял 52 млн долларов.

    «В отчетном периоде против компании и ее судов были введены беспрецедентные по масштабу санкционные ограничения, которые создали дополнительные коммерческие и операционные сложности в эксплуатации флота. Несмотря на данные события, бизнес-модель компании демонстрирует высокую устойчивость благодаря портфелю действующих долгосрочных контрактов и диверсифицированной структуре флота. Достаточный запас денежной ликвидности и сбалансированная структура капитала также позволяют компании сохранять стабильное финансовое положение», – говорится в сообщении группы.

    Фото: Shipspotting / foggy


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