Экспортные перевозки удобрений по жд, 10 месяцев 2025

Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам 10 месяцев 2025 года выросли на 21,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, их объем достиг 35,6 млн тонн.

БОльшая часть экспортных удобрений была перевезена в направлении портов – 29,6 млн тонн, на 18,5% больше, чем годом ранее. В том числе в направлении портов Северо-Запада было отправлено 26,2 млн тонн (+21,8%), Юга – 3,3 млн тонн (-0,8%).

Через погранпереходы на экспорт было перевезено 6 млн тонн, на 38,1% больше, чем за 10 месяцев 2024 года.

Всего в январе-октябре 2025 года на сети железных дорог было погружено 58,5 млн тонн химических и минеральных удобрений – на 4,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

Больше всего удобрений было отгружено из Пермского края (15,7 млн тонн, +4%), Мурманской области (12,7 млн тонн, +2,4%) и Вологодской области (5 млн тонн, +17,9%).

Фото: РЖД