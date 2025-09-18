Правительство выделит 1,5 млрд руб. на организацию работы центров поддержки экспорта

Правительство продолжает развивать инфраструктуру, необходимую для поддержки малых и средних компаний, выходящих на внешние рынки. В 2025 году 75 российских регионов получат финансирование на организацию работы центров поддержки экспорта, которые помогают бизнесу развивать международные связи. Распоряжение о выделении на эти цели 1,5 млрд рублей подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства. Благодаря такой финансовой поддержке до конца 2025 года предполагается заключить экспортные контракты с участием 1,1 тыс. малых и средних предприятий.

Работа идет в рамках федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», который входит в состав нового национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Вопрос был рассмотрен на заседании правительства 11 сентября.