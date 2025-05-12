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О региональных квотах на зерновые, поставках пшеницы в Иран через Астрахань и просадке по зерну
12.05.2025

О региональных квотах на зерновые, поставках пшеницы в Иран через Астрахань и просадке по зерну

    • Об инициативе введения региональных квот на вывоз зерновых и о причинах снижения перевалки зерновых грузов через астраханские порты SeaNews рассказали генеральный директор «Зернового терминала» Андрей Паздеев и генеральный директор ООО «Стрелецкое-Агротрейд» (порт «Стрелецкое») Марианна Сергеева в кулуарах международного форума «Транспортная логистика Каспийского региона 2025», организованного ВИВА КОНСАЛТ в Астрахани.

    Что сейчас характеризует зерновой рынок Каспийского региона?

    М.Сергеева: В настоящее время для любых рынков, грузовая база которых относится к зерновым, характерна стагнация. И это самый актуальный статус. Экспорт нулевой, и его объемы будут зависеть от того, какая квота будет действовать в следующем зерновом сезоне. Также все зависит от нового урожая, а прогнозов по новому урожаю нет.

    Как скажется просадка по зерну на деятельности вашего порта? Какую долю в объеме перевалки занимают контейнеры?

    М.Сергеева: Нулевую. У нас есть открытые подходы к железнодорожным станциям на прием контейнеров, есть все технологические возможности, но фактически этой грузовой базы в настоящее время нет.

    Мы не занимаемся импортными грузами. Но так распределились грузовые потоки, что контейнеры характерны для импортного сегмента, а импортом мы не занимаемся.

    За счет каких грузов будете выживать?

    М.Сергеева: Мы занимаемся перевалкой наливных грузов, растительных масел. Мы прорабатываем неквотируемые позиции балкерных грузов. Пожалуй, так.

    А.Паздеев: Какие точки роста есть для экспорта зерновых, чтобы он через Астрахань шел, скажем так, без провалов, таких, как в этом году? Мы говорили о нулевой квоте, которую ввели в этом году. Но через несколько дней появились региональные квоты для Дальнего Востока, в частности, Амурской области. И они спокойно работают при нулевой квоте, именно по кукурузе.

    Хотелось бы, чтобы Минсельхоз, вырабатывая механизмы квотирования, учитывал региональные особенности именно Астраханской области.

    И еще что – уже более 10 лет пшеница через Астрахань практически не идет, а раньше была. Я анализировал логистику – через Новороссийск Иран покупает от 4 до 7 млн тонн в год.

    Через Астрахань на иранскую провинцию Мазендеран тысячу километров, из Новороссийского порта значительно больше. Мне кажется, что поставка пшеницы через Астрахань, она интересная.

    Фото: ВИВА КОНСАЛТ


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