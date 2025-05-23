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23.05.2025

Погрузка на экспорт по жд железной руды, 4 месяца 2025

    • В январе-апреле 2025 года погрузка железной руды на экспорт на сети РЖД выросла на 17,5%, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

    Всего на экспорт было погружено 5,1 млн тонн. В том числе в восточном направлении было отправлено 2,9 млн тонн (+22,3%), в западном направлении перевезли 921,4 тыс. тонн (+18,2%), в южном – 1,3 млн тонн (+7,9%).

    Лидерами по объёму погрузки железной руды среди российских регионов стали:

    • Белгородская область (1,4 млн тонн),
    • Забайкальский край (1,2 млн тонн),
    • Еврейская автономная область (919,6 тыс. тонн).

    Фото: РЖД


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