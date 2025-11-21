Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Балтийского бассейна в октябре 2025 в деталях
21.11.2025

Грузооборот Балтийского бассейна в октябре 2025: выросла перевалка руды

    • В октябре 2025 года грузооборот портов Балтийского бассейна увеличился на 2,1% относительно показателя 2024 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот Балтийского бассейна в октябре 2025: выросла перевалка руды

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 89,9% всех грузов, вырос на 3,5%. В импорте было перевалено на 2,2% больше, чем годом ранее. Каботаж уменьшился на 0,2%, транзит – на 47,4%.

    В октябре 2025 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 28,6%.

    В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна почти половина приходилась на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 30,7%, нефтепродуктов – 19% от общего объема перевалки. На уголь и кокс в октябре 2025 года приходилось 18,7%, на химические и минеральные удобрения – 13,7%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте руды, оборот которой вырос на 97,7%. Черных металлов было обработано на 82,9% больше, чем в октябре 2024 года. Перевалка химического налива увеличилась на 79,2%.

    Наиболее значительно, на 61,4% снизился оборот цветных металлов. Прочих насыпных грузов было обработано на 56,4% меньше, чем годом ранее, сжиженного газа – на 55,1% меньше.

    В октябре 2025 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 49,3%, Приморск обработал 24,1%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось 18,2%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.11.2025
    Товарооборот Россия – Сербия в январе-сентябре 2025 года
    Товарооборот снизился на 4,6%.
    Только для подписчиков
    2025Внешняя торговляСербияТоварооборот
    0
    12.11.2025
    Все порты Финляндии, 8 месяцев 2025
    Экспортный контейнеропоток вырос на 10%.
    Только для подписчиков
    2025КонтейнерооборотПортыФинляндия
    0
    05.05.2025
    Грузы РЖД, 4 месяца 2025: снижение на 6,8%
    По большинству номенклатурных позиций наблюдается отрицательная динамика.
    2025ПогрузкаРЖД
    0
    01.04.2025
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2025 в деталях
    Снизился на 11,7%
    Только для подписчиков
    2025Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    06.02.2025
    Контейнерооборот Арктического бассейна в декабре 2024 вырос на 18,5%
    Каботаж вырос на 17,1%
    2024Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    12.02.2025
    Регионы-лидеры по погрузке на жд, январь 2025
    Рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам января 2025 года.
    2025ЛидерыПогрузкаРЖД
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    21.11.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в октябре 2025 в деталях
    21.11.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 47, 2025
    21.11.2025 Антверпен-Брюгге снизил перевалку за 9 месяцев 2025
    20.11.2025 Но обещал вернуться
    20.11.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в октябре 2025 снизился на 1%
    19.11.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в октябре 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    21.11.2025 М.Мишустин о достижениях и перспективах транспортной отрасли
    20.11.2025 В Мариуполе установлен морской пункт пропуска
    19.11.2025 О реализации нацпроекта «Эффективная транспортная система»
    17.11.2025 Новый порядок распределения электронных деклараций на товары между таможенными постами
    13.11.2025 Первая партия куриного мяса из Китая через Амурзет
    13.11.2025 Россия и Казахстан подписали соглашение по транзиту
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •