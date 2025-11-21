Грузооборот Балтийского бассейна в октябре 2025: выросла перевалка руды

В октябре 2025 года грузооборот портов Балтийского бассейна увеличился на 2,1% относительно показателя 2024 года.

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 89,9% всех грузов, вырос на 3,5%. В импорте было перевалено на 2,2% больше, чем годом ранее. Каботаж уменьшился на 0,2%, транзит – на 47,4%.

В октябре 2025 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 28,6%.

В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна почти половина приходилась на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 30,7%, нефтепродуктов – 19% от общего объема перевалки. На уголь и кокс в октябре 2025 года приходилось 18,7%, на химические и минеральные удобрения – 13,7%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте руды, оборот которой вырос на 97,7%. Черных металлов было обработано на 82,9% больше, чем в октябре 2024 года. Перевалка химического налива увеличилась на 79,2%.

Наиболее значительно, на 61,4% снизился оборот цветных металлов. Прочих насыпных грузов было обработано на 56,4% меньше, чем годом ранее, сжиженного газа – на 55,1% меньше.

В октябре 2025 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 49,3%, Приморск обработал 24,1%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось 18,2%.

