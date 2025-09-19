Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 38, 2025
19.09.2025

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 38, 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    07.05.2025
    Аналитический дайджест SeaNews, 5-7 мая 2025
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews на 19 неделе 2025 года
    2025АналитикадайджестСтатистика
    0
    16.04.2025
    Товарооборот Россия – Южная Корея в январе-феврале 2025 года
    Снизился на 31,3%
    Только для подписчиков
    2025ТоварооборотЮжная Корея
    0
    26.05.2025
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 21, 2025
    Ставки на отдельные направления продолжают снижаться
    Только для подписчиков
    2025контейнерные фрахтовые индексы
    0
    28.04.2025
    Грузооборот Балтийского бассейна в марте 2025: выросла перевалка металлолома
    Экспорт снизился на 6,1%
    2025Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    28.08.2025
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 35, 2025
    Ставки продолжают расти.
    Только для подписчиков
    2025Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    01.04.2025
    Товарооборот Россия – Германия в январе 2025 года
    Товарооборот снизился на 15,1%.
    Только для подписчиков
    2025ГерманияТоварооборот
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    19.09.2025 Контейнерооборот портов Китая в январе-июле 2025
    19.09.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 38, 2025
    18.09.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в августе 2025 вырос на 25,2%
    18.09.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в августе 2025 в деталях
    18.09.2025 FESCO вдвое нарастила долю в контейнерных перевозках из Китая через Казахстан
    18.09.2025 Контейнерный импорт. Тенденции и прогнозы-3
    Госрегулирование Показать всё
    18.09.2025 Правительство выделит 1,5 млрд руб. на организацию работы центров поддержки экспорта
    15.09.2025 Автовыпуск лесоматериалов из Сибири растет
    12.09.2025 Вступил в силу порядок каботажных перевозок для транспортных компаний ЕАЭС в России
    11.09.2025 Польша закрывает границу с Белоруссией
    09.09.2025 Утверждена Концепция развития рынка газомоторного топлива до 2035 года
    04.09.2025 Назначен начальник Санкт-Петербургской таможни
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •