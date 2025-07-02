Новое причальное оборудование на дальневосточном терминале Глобал Портс

Стивидорный холдинг Глобал Портс (входит в ГК «Дело») закупил для своего дальневосточного терминала в бухте Врангеля (Приморский край) три новых спредера для причальных перегружателей. Об этом SeaNews рассказали в Глобал Портс.

Конструкция позволяет одновременно захватывать один сорокафутовый или два двадцатифутовых контейнера, что дает возможность за час перегружать между судном и берегом в среднем 36 контейнеров вместо стандартных 25. Таким образом, скорость обработки флота на терминале увеличивается.

Оборудование используется на причальных консольно-козловых кранах STS (ship-to-shore) и на мобильном портовом кране. Новые грузозахватные приспособления оснащены ультразвуковыми датчиками для повышения безопасности работ. При сближении устройства с контейнером кран получает сигнал и автоматически замедляет движение, минимизируя риск удара спредера о контейнер. В 2025 году планируется установить аналогичные сенсоры на все спредеры в парке техники дальневосточного терминала Глобал Портс.

Фото: Глобал Портс