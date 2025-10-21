Бизнес о новых правилах для контейнерных терминалов в Московской области

Выступая на логистической конференции #ЗАКОНТЕЙНЕРАМИ, генеральный директор компании «ТЕТРИС» Дмитрий Анисимов рассказал о последствиях введения в Московской области новых правил для контейнерных площадок (так называемый Единый стандарт размещения контейнеров морского типа). Остановился он только на одном аспекте новых требований – обязательном оснащении всех терминалов, контейнерных депо и контейнерных складов инспекционно-досмотровыми комплексами. Но и этого оказалось достаточно для понимания абсурдности складывающейся ситуации и потенциальных угроз для рынка.

«По информации Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок, стоимость одного ИДК начинается от 200 млн рублей. Для среднего терминала такие затраты сопоставимы с прибылью за несколько лет, а, может быть, и несколько десятков лет. Это означает, что подавляющее большинство участников данного сегмента рынка не смогут найти финансирование на приобретение ИДК, – пояснил Д.Анисимов. – Также сроки поставки, даже при немедленной оплате, такого ИДК составляют 6 месяцев. Кроме того, требуется получить лицензию Роспотребнадзора на его использование, найти и обучить персонал».

По его словам, контролирующие органы уже выписывают предписания с требованием устранить нарушение в 30-дневный срок и осуществить закупку, поставку и монтаж ИДК – то есть, выполнить невыполнимое.

При этом в плане обеспечения безопасности – а именно этим мотивировано введение «Единого стандарта» – использование ИДК практически ничего не дает. «Мы не являемся специалистами в области безопасности, но были вынуждены изучить проблему. И вот какие у нас возникли на этот счет вопросы. Постановление губернатора Московской области требует установки ИДК с функцией автоматического определения угроз. Производители ИДК прямо заявили, что такого вообще не существует. Для оценки снимка необходим специально обученный оператор. Что он увидит и как интерпретирует – это большой вопрос, и это человеческий фактор. В правилах отсутствует регламент работы с получаемой информацией. Нет понимания, что с ней делать, как хранить. Нет понимания, что мы ищем. А если оператору что-то показалось подозрительным, то как он должен далее поступать?» – задал вопрос Д.Анисимов.

Парадокс ситуации, подчеркнул он, заключается в том, что новые требования распространяются исключительно на контейнерные терминалы и контейнерные склады, в то время как контейнеры на стройплощадках, рыночных территориях и в полосе отвода железных дорог остаются вне регулирования. «О какой безопасности мы можем говорить, если на одной стороне улицы контроль есть, а на другой нет? Здесь хотелось бы подчеркнуть, что указы президента допускают гибкие подходы к обеспечению безопасности. Например, выборочную проверку груженых контейнеров по аналогии с практикой ФТС России. Какой смысл установки ИДК в депо порожних контейнеров? Что мы там с вами будем смотреть, если мы можем открыть контейнер, если надо его отфотографировать, и убедиться, что в него ничто не положено и контейнер не изменён. Тем более, что сейчас это так и происходит. Особо хочу отметить, что такие же выводы содержатся в официальном ответе Минтранса на коллективное обращение депутатов Государственной Думы, которые также обеспокоены происходящим».

«ИДК не может быть панацеей от всех проблем, но при этом играет существенную роль в системах безопасности на транспорте. Вопрос внедрения ИДК на контейнерных терминалах должен быть рассмотрен как составляющая часть единой концепции транспортной безопасности страны», – считает Д.Анисимов.

Новые правила, уверен Д.Анисимов, не решают вопрос безопасности, но при этом убивают конкуренцию на рынке, дискриминируют независимых игроков и нарушают требования законодательства. «Подмосковные чиновники напрямую говорили, что требования заградительные, их не нужно даже пытаться выполнить, нужно просто закрыться и уйти куда-нибудь, но только не в Московской области, за пределы – пожалуйста. Я думаю, что комментарии тут абсолютно излишни».

«Если мы говорим про то, что необходимо наводить порядок в сфере оборота контейнеров, тогда это нужно делать сразу на всей территории Российской Федерации и по единым принципам для всех участников рынка. Мы полагаем, что правила регулирования должны быть выработаны на федеральном уровне, а мы с вами как профессиональные участники этого рынка должны принять участие в их разработке. Если речь идёт о государственной безопасности, то это точно не уровень гражданских чиновников Московской области. Это вопрос, который требует серьёзной экспертизы на государственном уровне с привлечением экспертов в сфере транспортной безопасности и антитеррористической защищённости, представителей силового блока правительства Российской Федерации. Должна быть выстроена единая система с единым центром принятия решений», – уверен Д.Анисимов.

«Мне бы не хотелось преувеличивать масштаб проблемы, но сегодняшняя реальность выглядит вот так. Сейчас это произошло в Московской области. Завтра это может произойти в другом регионе – и по любому другому поводу. Самодеятельность местных властей в отношении контейнерных терминалов ставит под угрозу логистику товаров и грузов, что в наше крайне непростое время может привести к непредсказуемым последствиям. Нельзя в отдельно взятом регионе вырезать транспортную инфраструктуру. Это непременно отразится на всей цепочке от Калининграда до Владивостока. Мы с вами как официальные участники рынка логистики должны на это реагировать, а не делать вид, что ничего не происходит», – подчеркнул он.

Сам «ТЕТРИС», по словам Д.Анисимова, вынужден был вынести вопрос с правовое поле и обратиться в прокуратуру Московской области, чтобы отстоять свои терминалы. Из двух терминалов, которые ожидало закрытие, один уже работает в нормальном режиме. «Правда, для этого потребовалось, чтобы приехали три прокурора из областной прокуратуры».

Фото: ИАА SeaNews