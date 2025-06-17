Единый стандарт размещения контейнеров морского типа для Подмосковья

В Московской области введут Единый стандарт размещения контейнеров морского типа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вопросы эксплуатации транспортно-логистических центров (ТЛЦ) и единые требования, которые будут введены для контейнерных площадок обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов.

«Сегодня контейнерная торговля в наших «сухих» портах — самая заметная в стране. То есть большее количество контейнеров, которые прибывают, сложно найти. И поскольку их экспорт кратно меньше, мы увидели, что такие контейнеры используются для организации стихийных контейнерных складов. А это – недопустимо, в первую очередь с точки зрения безопасности», — сказал А.Воробьев.

Он отметил, что на совещании с правоохранительным блоком шло обсуждение систематизации нормативных документов и приведения в соответствие всего, что предполагает цивилизованную логистическую деятельность. «Наша задача — убрать все то, что не соответствует букве закона. Обращаю внимание, что крупные ТЛЦ, имеющие недвижимость, платящие налоги, безусловно, получат право использовать такие контейнеры на территории, которая в частности, обслуживается системой «Безопасный регион». Но это относится только к тем, кто ведет бизнес законно», — сказал глава региона.

В настоящее время сотрудниками мунземконтроля и МВД обследовано 316 участков, на 244 из них выявлено размещение контейнеров. Большинство участков работает с нарушениями: на 82-х земля используется не по целевому назначению, на четырех обнаружено нарушение миграционного режима, на 233-х – отсутствует согласование на съезды и примыкания к дороге (42 таких съезда уже заблокировано). Кроме того, все 358 компаний, которые используют эти участки для размещения морских контейнеров, не платят с этого налоги.

«Мы выявили 244 контейнерные площадки в 37 муниципалитетах. Многие из них находятся в неподобающем состоянии. В этой связи правовое управление, ГУРБ и Мининвест будут проводить работу совместно с главами и их командами. Наша цель – сделать этот бизнес легальным и предсказуемым. В ближайшее время всю «нормативку» необходимо выпустить», – добавил губернатор.

На сегодняшний день в Московской области три крупных ТЛЦ, еще два – строятся. Регион обеспечивает 25% всего грузооборота страны – 1,8 млн TEU только в 2024 году, и с каждым годом их количество будет расти.

«Из 20 контейнеров, которые приходят к нам с импортом, только один уходит с экспортом, соответственно, оставшиеся 19 могут попадать на так называемые «серые площадки». По вашему поручению, Андрей Юрьевич, мы со всеми крупными операторами (ТЛЦ «Белый Раст», «Восточный», «Усадьбы», «Селятино», «Мультиколд», а также «Трансконтейнер» и FESCO) проработали вопрос их размещения. На сегодняшний день хабы могут хранить 85 тыс. контейнеров, но под расширение готовы принять еще 70 тыс. Однако на этих самых «серых площадках» расположено порядка 150 тыс. контейнеров. 50% от этого количества подлежат утилизации, а с остальными будем бороться. Мы сформировали стандарт, которому должна будет соответствовать каждая контейнерная площадка на территории Московской области», – сказала зампред правительства региона – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Новый стандарт размещения контейнерных площадок (контейнеров морского типа) в Подмосковье предусматривает:

регистрацию всех контейнерных площадок (чтобы компании могли платить налоги в бюджет);

регистрацию права собственности на земельный участок или договор аренды на 25 лет плюс правильное целевое назначение (соответствие вида разрешенного использования);

ж/д примыкание к станции либо технические условия или съезд к федеральным трассам;

наличие договора на оказание услуг с твердыми коммунальными отходами (ТКО);

материально-техническое обеспечение площадки: контейнерные погрузчики (краны), ограждение и круглосуточная охрана, ливневая канализация, фото- и видеофиксация прибывающих и убывающих контейнеров (подключение к системе «Безопасный регион»), инспекционно-досмотровое оборудование (HI-сканер, который позволяет просвечивать, что находится внутри контейнера), специальное покрытие площадки, пожарная сигнализация и освещение (прожекторы, фонари).

Фото: пресс-служба правительства Московской области