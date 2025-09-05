Президент РФ открыл крупнейший в России «сухой порт»

4 сентября Президент России Владимир Путин в рамках X Восточного экономического форума открыл мультимодальный транспортно-логистический центр «Артем» в Приморском крае, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Новый «сухой порт» с развернутой длиной путей более 100 км будет обрабатывать экспортные и внутрироссийские грузы в контейнерах, отправлять и обрабатывать импортные грузы. Резидент территории опережающего развития «Михайловский» — компания «ФинИнвест» — на первом этапе строительства вкладывает в проект 41,7 млрд рублей. При реализации проекта задействованы механизмы господдержки в виде льготного финансирования по линии ВЭБ.РФ и Сбербанк.

«Мы выполняем поручение Президента Владимира Владимировича Путина по ускоренному социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Заключаются новые инвестиционные соглашения, строятся новые предприятия, создаются высококвалифицированные рабочие места. Рост экономики требует развитой инфраструктуры. Во Владивосток приходят грузы из других регионов и стран. Дальневосточной столице нужны достойные входные ворота для приема товаров. Для этого был создан ТЛЦ «Артем» – крупнейший «сухой порт» на территории нашей страны с современной железнодорожной, терминальной, складской и таможенной инфраструктурой, способной предоставлять грузовладельцам качественный логистический сервис, соответствующий мировым стандартам. В создании этого масштабного проекта оказывалась поддержка со стороны государства и финансовых институтов. Инвестор не планирует останавливаться, а намерен расширять возможности «сухого порта», увеличивая его мощности, а мы продолжим оказывать содействие в реализации этого проекта», – сказал Юрий Трутнев.

В настоящее время ТЛЦ «Артем» является крупнейшим в России «сухим портом». Его мощность на первом этапе составит 542 тыс. TEU в год. В дальнейшем общая проектная мощность транспортно-логистического центра должна превысить 1 млн TEU..

@В основу работы ТЛЦ «Артем» заложены уникальные технологические решения, предусматривающие примыкание к станциям Артем-Приморский-1, 2, 3 Транссиба с организацией кольцевого движения. Это обеспечит максимально высокую пропускную способность терминала с минимизацией нагрузки на инфраструктуру общего пользования ОАО «РЖД». Все это обеспечит максимально высокую пропускную способность терминала», — говорится в пресс-релизе.

Предусмотрено также строительство собственной электростанции, специализированных парков для накопления и сортировки грузовых составов, депо отцепочного ремонта вагонов, а также полноразмерных контейнерных площадок, оснащенных крановым оборудованием.

Фото: Минвостокразвития