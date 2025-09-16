Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Утверждена дорожная карта проекта мультимодального логистического центра Джалинда
16.09.2025

Утверждена дорожная карта проекта мультимодального логистического центра Джалинда

    • «Дорожную карту» проекта мультимодального логистического центра на базе речного порта Джалинда в Амурской области утвердили на заседании рабочей группы под председательством заместителя руководителя Росморречфлота Фёдора Шишлакова.

    Как сообщается на сайте Агентства, перегрузочный комплекс создадут в связке с большими транспортными проектами Дальнего Востока, такими как пограничный переход с Китаем Джалинда-Мохэ.

    Создание перегрузочного комплекса на российско-китайской границе откроет альтернативный экспортный маршрут через Амур, усиливая торговые связи с Китаем.

    Среди предстоящих мероприятий – регулирование земельных вопросов, строительство подъездных железнодорожных путей к речной инфраструктуре, реконструкция смешанного пункта пропуска.

    Детальный мастер-план речного порта Джалинда планируется подготовить в 2026 году. При проектировании учтут возможность круглогодичной транспортировки грузов через реку Амур в Китай: в навигационный период — посредством понтонных и паромных переправ, в зимний — по ледовой переправе. 

    В «дорожную карту» также вошли мероприятия по увеличению габаритов судовых ходов на пограничных участках водных путей от порта Джалинда до порта Поярково и выполнению дноуглубительных работ для поддержания гарантированной глубины судового хода.

    Реализация проекта призвана стимулировать экономический рост не только Амурской области и Республики Саха (Якутия), но и всего Дальневосточного федерального округа, отметили в Росморречфлоте.

    В состав рабочей группы входят представители Правительства Амурской области, Правительства Республики Саха (Якутия), ФГБУ «Администрация Амурского бассейна внутренних водных путей», АО «Речной порт Джалинда», АО «АК «Железные дороги Якутии» и других отраслевых предприятий и организаций.

    Стороны продолжат осуществлять общую координацию и формирование концепции проекта, а также его реализацию и сопровождение.

    Фото: Росморречфлот


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    31.07.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 31, 2025
    Ставки не меняются пятую неделю подряд.
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    10.04.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 15, 2025
    Ставки стоят на месте с начала года
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокзерновыеКитай
    0
    25.04.2025
    Новый сервис из Китая на Дальний Восток
    Регулярный контейнерный сервис связал российский Дальний Восток с китайским портом Циндао.
    Глобал ПортсДальний Востокконтейнерный сервисЦиндао
    0
    20.03.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 12, 2025
    Ставки не меняются десятую неделю подряд
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    06.02.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 6, 2025
    Ставки не меняются четвертую неделю подряд
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыКитай
    0
    09.01.2025
    Утверждена Стратегия пространственного развития страны до 2030 года
    Одна из задач Стратегии - наращивание международных торговых связей
    TransportАрктикаАТРВнешняя торговля
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    15.09.2025 Контейнерооборот лидеров, 8 месяцев 2025
    15.09.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 37, 2025
    12.09.2025 Российская контейнерная линия Aurora Line выполнила первую перевозку по Севморпути
    12.09.2025 Южнокорейский фидерный перевозчик строит контейнеровозы в Китае
    12.09.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 37, 2025
    12.09.2025 Maersk почти догнал COSCO на внутриазиатском рынке
    Госрегулирование Показать всё
    15.09.2025 Автовыпуск лесоматериалов из Сибири растет
    12.09.2025 Вступил в силу порядок каботажных перевозок для транспортных компаний ЕАЭС в России
    11.09.2025 Польша закрывает границу с Белоруссией
    09.09.2025 Утверждена Концепция развития рынка газомоторного топлива до 2035 года
    04.09.2025 Назначен начальник Санкт-Петербургской таможни
    04.09.2025 Льготные тарифы на перевозку угля в новых регионах
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •