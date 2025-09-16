Утверждена дорожная карта проекта мультимодального логистического центра Джалинда

«Дорожную карту» проекта мультимодального логистического центра на базе речного порта Джалинда в Амурской области утвердили на заседании рабочей группы под председательством заместителя руководителя Росморречфлота Фёдора Шишлакова.

Как сообщается на сайте Агентства, перегрузочный комплекс создадут в связке с большими транспортными проектами Дальнего Востока, такими как пограничный переход с Китаем Джалинда-Мохэ.

Создание перегрузочного комплекса на российско-китайской границе откроет альтернативный экспортный маршрут через Амур, усиливая торговые связи с Китаем.

Среди предстоящих мероприятий – регулирование земельных вопросов, строительство подъездных железнодорожных путей к речной инфраструктуре, реконструкция смешанного пункта пропуска.

Детальный мастер-план речного порта Джалинда планируется подготовить в 2026 году. При проектировании учтут возможность круглогодичной транспортировки грузов через реку Амур в Китай: в навигационный период — посредством понтонных и паромных переправ, в зимний — по ледовой переправе.

В «дорожную карту» также вошли мероприятия по увеличению габаритов судовых ходов на пограничных участках водных путей от порта Джалинда до порта Поярково и выполнению дноуглубительных работ для поддержания гарантированной глубины судового хода.

Реализация проекта призвана стимулировать экономический рост не только Амурской области и Республики Саха (Якутия), но и всего Дальневосточного федерального округа, отметили в Росморречфлоте.

В состав рабочей группы входят представители Правительства Амурской области, Правительства Республики Саха (Якутия), ФГБУ «Администрация Амурского бассейна внутренних водных путей», АО «Речной порт Джалинда», АО «АК «Железные дороги Якутии» и других отраслевых предприятий и организаций.

Стороны продолжат осуществлять общую координацию и формирование концепции проекта, а также его реализацию и сопровождение.

