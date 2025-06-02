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«Релокация жителей угольных моногородов дешевле, чем субсидирование угольной отрасли»
02.06.2025

«Релокация жителей угольных моногородов дешевле, чем субсидирование угольной отрасли»

    • Релокация жителей отдельных угольных моногородов обойдется дешевле, чем субсидирование угольной отрасли и ее развитие в целом. Таким мнением поделился директор по направлению аналитики и логистики ООО «Морстройтехнология» Александр Головизнин в ходе конференции «Шиппинг-вояж 2025», организованной Юридической фирмой «Ремеди» и ВИВА КОНСАЛТ в Петербурге.

    А.Головизнин отметил, что в первом квартале 2025 года наблюдается снижение грузооборота не только через порты, но и по железной дороге. И главная проблема, по мнению спикера, – кризис в угольной отрасли, который начался чуть больше года назад.

    «Насколько серьезный кризис в угольной отрасли, сказать трудно, но мы видим, что этой проблеме большое внимание уделяет правительство. РЖД опять вроде как готовы угольщикам помогать, но, сказать по правде, некоторые аналитики в этой отрасли говорят о необходимости закрытия отдельных шахт. По оценке экспертов, стоимость релокации жителей отдельных моногородов, которые замыкаются чисто на уголь, дешевле, чем попытка субсидировать, развивать и удерживать эту отрасль», – сказал А.Головизнин.

    По его данным, порядка 15% угольных шахт нерентабельны и вряд ли станут рентабельными. Даже если учесть, что кризисы цикличны, по некоторым оценкам, отрицательная рентабельность угля сохранится до 2030 года. «Здесь можно четко понять, что быстрого исправления ситуации эксперты не ждут. С углем будет плохо, по всей видимости», – поделился прогнозом спикер.

    Он отметил, что в этом году появилась рентабельность коксующегося угля, а энергетические «чувствуют себя плохо». «Причем чувствуют себя плохо даже на Дальнем Востоке, куда ехать достаточно хорошо и легко. Если мы говорим о Северо-Западе, то здесь в последние годы угольный экспорт шел по остаточному принципу. То, что не могло проехать по железной дороге на восток, ехало на юг, в Тамань, а уже по остаточному принципу на Северо-Запад. Причем, несмотря на этот принцип, на Северо-Западе были достаточно большие инвестиции в перевалку угля», – пояснил А.Головизнин.

    Негативная ситуация в угольной отрасли имеет ряд объективных причин. Прежде всего, стоимость угля на мировом рынке, которая после всплеска вернулась к средним значениям предыдущего десятилетия, к привычному уровню. Но за это время выросли издержки российских угольщиков. «РЖД, которые долгие годы субсидировала эту отрасль, в том числе и в наиболее благоприятные годы, низкими ставками на перевозку, их отменила. Мы наблюдаем рост издержек, в том числе за счет серьезного увеличения заработной платы. А цены на мировом рынке, мягко говоря, не очень. А если мы говорим прямо о текущей ситуации, еще и курс рубля явно неблагоприятен для экспортеров угля», – сказал А.Головизнин.

    На фоне снижения экспорта угля, который, по оценке экспертов, будет иметь долгосрочный характер, его замещение другими грузами, в том числе контейнерными, на Восточном полигоне не наблюдается.

    Фото: РЖД


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