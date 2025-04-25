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Новый сервис из Китая на Дальний Восток
25.04.2025

Новый сервис из Китая на Дальний Восток

    • Терминал стивидорного холдинга Глобал Портс в Приморском крае начал обслуживать новый регулярный контейнерный сервис, который связал российский Дальний Восток с китайским портом Циндао (терминал обработки – Huangdao Qianwan), сообщили SeaNews в холдинге. Организатор сервиса – компания «Адмтранс».

    На линии работает судно «Youlian Shanghai» вместимостью 420 TEU. Оно будет заходить на терминал три раза в месяц.

    Помимо универсальных контейнеров судно может принимать на борт специализированные танк-контейнеры, а также до 32 сорокафутовых рефрижераторных для транспортировки грузов с особыми температурными условиями хранения.

    Фото: Глобал Портс


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