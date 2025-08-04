Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Удвоение частоты сервиса на линии Китай – бухта Врангел
04.08.2025

Удвоение частоты сервиса на линии Китай – бухта Врангел

    • Морская контейнерная линия «РусТранс Групп» увеличила вместимость на сервисе между портами Китая и дальневосточным терминалом Глобал Портс (входит в ГК «Дело»).

    По информации ГК «Дело», на линию поставлено второе судно — контейнеровоз «Hong Li Chang Jiu» вместимостью 1100 TEU. Это позволит нарастить частоту судозаходов с трёх до шести ежемесячно.

    Как уточнили в Глобал Портс, в импортном направлении в Россию будут доставляться товары повседневного спроса: одежда, предметы быта, техника и электроника, в экспортном – продукция химической, лесопромышленной и пищевой отраслей.

    В Китае судозаходы выполняются в порты Шанхай, Жичжао и Циндао (через бондовую баржу). В Шанхай судно зайдёт 15 августа, а на терминал Глобал Портс в бухте Врангеля прибудет ориентировочно 23 августа.

    Дальневосточный терминал Глобал Портс и «РусТранс Групп» сотрудничают с августа 2024 года, отметили в ГК «Дело». Помимо перевозок из Шанхая, работает также регулярный сервис между Приморьем и портом Нинбо.

    Фото: ГК «Дело»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.07.2025
    Операционные итоги Глобал Портс, 2 квартал и 1 полугодие 2025
    В январе-июне незначительное снижение контейнерооборота
    2025Глобал ПортсИтогиКонтейнерооборот
    0
    12.02.2025
    Россия стала крупнейшим импортером китайских автомобилей
    В 2024 году Россия стала лидером по темпам роста импорта китайских автомобилей
    2024АвтомобилиИмпортКитай
    0
    11.07.2025
    Товарооборот Россия — Китай в январе-мае 2025 года
    Снижение на 8,2%
    Только для подписчиков
    2025КитайТоварооборот
    0
    25.06.2025
    Первая партия автономных рефконтейнеров с мясом из Китая на ПКТ
    ПКТ начал обслуживать мультимодальный сервис по импорту мясной продукции из Китая в Калининград.
    Интермодальный сервисКитайМясоПКТ
    0
    23.04.2025
    О ситуации на рынке контейнерных перевозок из Китая в Россию — 2
    В 2025 году контейнерные перевозки из Китая в Россию демонстрируют три ключевых тренда, которые кардинально меняют логистическую картину.
    EASTEXКитайКонтейнерные перевозкиТенденции
    0
    03.04.2025
    Грузооборот морских портов Китая в 2024 году
    Вырос на 3,6%
    Только для подписчиков
    2024ГрузооборотКитайПорты
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    04.08.2025 Удвоение частоты сервиса на линии Китай – бухта Врангел
    01.08.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 31 неделя 2025
    01.08.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июне 2025 снизился на 20,5%
    31.07.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июне 2025 в деталях
    30.07.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июне вырос на 23,4%
    29.07.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июне 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    04.08.2025 Утверждён закон о границах речных портов
    01.08.2025 В СЗТУ встретились с линейщиками
    01.08.2025 Назначен начальник Московской таможни
    29.07.2025 Правительство временно ограничило экспорт бензина
    25.07.2025 Приостановлено действие плавающих пошлин на подсолнечное масло
    21.07.2025 Заход в порты РФ судов, следующих из иностранных портов, будет согласовывать ФСБ
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •