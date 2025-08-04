Удвоение частоты сервиса на линии Китай – бухта Врангел

Морская контейнерная линия «РусТранс Групп» увеличила вместимость на сервисе между портами Китая и дальневосточным терминалом Глобал Портс (входит в ГК «Дело»).

По информации ГК «Дело», на линию поставлено второе судно — контейнеровоз «Hong Li Chang Jiu» вместимостью 1100 TEU. Это позволит нарастить частоту судозаходов с трёх до шести ежемесячно.

Как уточнили в Глобал Портс, в импортном направлении в Россию будут доставляться товары повседневного спроса: одежда, предметы быта, техника и электроника, в экспортном – продукция химической, лесопромышленной и пищевой отраслей.

В Китае судозаходы выполняются в порты Шанхай, Жичжао и Циндао (через бондовую баржу). В Шанхай судно зайдёт 15 августа, а на терминал Глобал Портс в бухте Врангеля прибудет ориентировочно 23 августа.

Дальневосточный терминал Глобал Портс и «РусТранс Групп» сотрудничают с августа 2024 года, отметили в ГК «Дело». Помимо перевозок из Шанхая, работает также регулярный сервис между Приморьем и портом Нинбо.

Фото: ГК «Дело»