Россия и Китай развивают сотрудничество в подготовке моряков для плавания

В Харбине (Китайская Народная Республика) состоялось второе заседание Подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, сообщается на сайте Минтранс. Российскую сторону возглавил генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв, китайскую – Министр транспорта Китайской Народной Республики Лю Вэй. Участие в составе российской делегации принял заместитель Министра транспорта Александр Пошивай.

Замминистра в своем выступлении подчеркнул, что Северный морской путь является одной из важнейших и перспективных мировых транспортных магистралей. В связи с этим целесообразно проработать ряд мер, направленных на выстраивание устойчивой к санкциям недружественных государств транспортной системы, ориентированной на обеспечение потребностей в перевозках грузов между Россией и Китаем.

Затронут вопрос подготовки моряков для плавания в полярных водах. На первом заседании Подкомиссии в ноябре 2024 года озвучена информация о существующих программах обучения в российских морских высших учебных заведениях, которые полностью отвечают требованиям Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года и Международного кодекса для судов, эксплуатирующихся в полярных водах.

Подготовка по начальной и расширенной программам обучения осуществляется в МГУ имени адмирала Г.И. Невельского, Государственном морском университете имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, а также Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова.

При проведении подготовки используются полномасштабные навигационные тренажеры с математическими моделями судов, эксплуатирующихся в полярных водах и соответствующими районами плавания, имитирующими ледовую обстановку различной сложности. Также используется оборудование для обучения выживанию в полярных водах.

А.Пошивай уточнил, что к настоящему времени подготовку в учебно-тренажерных центрах российских образовательных организаций прошли более 320 иностранных граждан.

В качестве результата совместной работы отмечено подписание 23 июня 2025 года в Даляне Меморандума о взаимопонимании между ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и Даляньским морским университетом. Российской стороной также подготовлен и передан на рассмотрение китайским коллегам проект Меморандума между Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством транспорта Китайской Народной Республики о подготовке специалистов для работы на судах, эксплуатирующихся в полярных водах.

«Подписание Меморандума позволит создать необходимую правовую основу для подготовки китайских специалистов для работы в полярных водах, расширить сотрудничество между нашими странами в морской сфере с целью обеспечения безопасности судоходства и сохранения морской среды в особенно чувствительных Арктических районах Мирового океана», – сказал А.Пошивай.

Фото: пресс-служба Минтранса