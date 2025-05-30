Нинбо-Чжоушань объединяется с тремя узловыми портами Европы

27 мая самый большой по показателю грузооборота порт в мире китайский Нинбо-Чжоушань объявил о трех инициативах в области снижения углеродных выбросов, которые будет реализовывать в сотрудничестве с тремя крупными европейскими портами – Гамбургом и Вильгельмсхафеном в Германии и Валенсией в Испании, сообщает информационное агентство Xinhua.

В настоящее время международная судоходная индустрия, на долю которой приходится около 80% глобальных грузовых перевозок, сталкивается с острой необходимостью сокращения выбросов. В рамках инициатив по декарбонизации международных перевозок участвующие порты будут взаимодействовать с судоходными компаниями, грузовладельцами, поставщиками энергоресурсов, аналитическими центрами и другими заинтересованными сторонами с целью продвижения безуглеродных технологий, чистых видов топлива и систем интеллектуального управления на определенных судоходных маршрутах.

Ключевые совместные действия в рамках этих инициатив включают строительство и использование инфраструктуры берегового электроснабжения, оптимизацию сетей распределения грузов, внедрение решений в области возобновляемых источников энергии и расширение объемов бункеровки экологически чистым топливом с целью создания коридоров с нулевым уровнем выбросов углерода от начального портового терминала до конечного.

На сегодняшний день порт Нинбо-Чжоушань обслуживает более 300 морских контейнерных линий, включая более 250 международных маршрутов, которые соединяют свыше 600 портов в более чем 200 странах и регионах мира.

Коэффициент использования экологически чистой энергии в порту Нинбо-Чжоушань на текущий момент достигает 74%.

Фото: Xinhua